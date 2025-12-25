救房市再出招 非京籍家庭購屋放寬 多子女可多買1套

我的頻道

中國新聞組／北京25日電
中國官方搶救房市再出招，北京市住房城鄉建設委等四部門聯合印發通知，進一步調整北京市房地產相關政策。圖為北京市一處興建中住宅。（中新社）
中國官方搶救房市再出招；北京發布樓市新政，明確放寬非京籍家庭購房條件、支持多子女家庭住房需求，規定繳納一年社保或個稅即可在五環外購房，多子女家庭可多購一套住房；業內對政策效果保持「謹慎樂觀」，有網友認為，「孩子不能參加高考，買房有蛋用」、「真的有千萬絕對不會來北京，北京的魅力就那麼回事」。

新華社報導，為穩定房地產市場，北京市住房城鄉建設委、市發展改革委、人民銀行北京市分行、北京住房公積金管理中心等四部門昨聯合發布「關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知」，自2025年12月24日起施行。

「通知」指出，住房限購政策調整，一是放寬非京籍家庭購房條件。將非京籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限，由現行的三年調減為兩年；購買五環外商品住房的，由現行的兩年調減為一年。

二是支持多子女家庭住房需求。二孩及以上的多子女家庭，可在五環內多購買一套商品住房，即京籍多子女家庭，可在五環內購買三套商品住房；在京連續兩年繳納社保或個稅的非京籍多子女家庭，可在五環內購買兩套商品住房。

「通知」加大公積金支持住房消費力度，調整兩套住房公積金貸款最低頭期款比率，對借款申請人（含共同申請人）使用公積金個人住房貸款購買兩套住房的，最低頭期款比率由不低於30%調整為不低於25%。

大公報報導，業內專家指出，此次出台的樓市新政，是對「十五五」規畫建議中「清理汽車、住房等消費不合理限制性措施」及中央經濟工作會議提出「著力穩定房地產市場」等要求的積極響應；而北京的「鬆綁」具有強烈的標竿意義，有助提振市場預期。

新京報分析，這是北京時隔一年多再次調減社保年限門檻，也是繼今年8月取消五環外限購套數限制後，政策工具箱的又一次深度優化，非京籍家庭在京購屋門檻已大幅降低。 

合碩機構首席分析師郭毅指出，北京五環內擁有更優質的居住環境與更成熟的生活配套資源，此需求端的限購鬆綁政策，將為區域未來的潛在供地及地塊去化前景提供強而有力的政策支援。

58安居客研究院院長張波指出，政策匹配了多子女家庭置換的訴求，可望顯著提升改善置業意願，預計可帶動北京五環內改善型二手房。

至於購屋成本直降，政策優化後，購買兩套房時比原先利率水準低20-40個基點。以購買五環內兩套房屋為例，百萬貸款月供減少220元；多位業內人士認為，新政確有「乾貨」，尤其是與購房者利益直接相關的利率調整是核心亮點，能切實為購房者減輕資金壓力。

不過有房企人士提示，政策雖已發布，但銀行系統的具體執行細則仍需時間落地，業內對政策效果保持謹慎樂觀。

不少網友則熱議，「非京籍買房能入學嗎」、「房市不行了，連北京都開始鬆動限購」、「為什麼要花近千萬去北京？留學不行嗎」、「叫人去總得有點有核心競爭力吧」。

