雲南新品種月季徵名 網搞笑留言讓「二舅」劉寶華紅了

中國新聞組／北京24日電
正在生長的「寶華月季」。(取材自上游新聞)
正在生長的「寶華月季」。(取材自上游新聞)

雲南省農科院近日開啟一項為新品種月季4379-4徵名的活動，一條「劉寶華月季，因為我二舅叫劉寶華」的命名留言被逾1.5萬網友點讚按上了「榜一」。雲南省農科院於是決定採納建議，將「寶華月季」進行申報。當事人康先生又驚又喜，「但我還沒這把這事跟寶華二舅說」。

上游新聞報導，新品種月季4379-4被命名為「寶華月季」一事，雲南省農科院花卉研究所研究員蔡艷飛確認屬實。蔡艷飛透露：「事情的緣起是我們選育的新品種太多，起名字是個犯難的問題，於是就委託科普博主『植物眼』搞了一個徵名活動。」

隨著留言區網友的瘋狂點贊，投票幾乎是一邊倒支持命名為「寶華月季」。

蔡艷飛回憶：「12月20日我們開了個直播，讓大家看了下『寶華月季』的全貌，結果更多網友參與了這個事情。我們考慮到『寶華月季』不違反植物新品種的命名原則，所以就在最近兩天申報了。」

報導指出，命名「寶華月季」的康先生承認，當時留言就是為了好玩，「我是偶然間刷到了這個徵名活動，為了搞笑就起了這個名字，沒想到這名字一下就火了。包括網友對『寶華月季、物華天寶』的解讀，也讓這個命名有了實現的可能。」

在「寶華月季」向國家林草局申報之後，花卉研究所也打開了新的命名思路，蔡艷飛表示，如果「寶華月季」註冊成功的話，後面可能會為新品種起一系列爺爺奶奶輩的名字出來。

康先生的留言被網友瘋狂按讚。(影片截圖)
康先生的留言被網友瘋狂按讚。(影片截圖)

