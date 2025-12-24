瀋陽滑雪場幫慶生 「滴滴代滑」讓一群教練拉橫幅捧蛋糕

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
女生體驗滑雪場。（視頻截圖）
一名女網友日前表示，她在遼寧瀋陽市一滑雪場體驗「滴滴代滑」服務，視頻中，服務的隊伍龐大，可見十餘名教練圍繞她身旁拉著彩煙、橫幅，手拿氣球和蛋糕為這名女網友慶生，而被抱著的女生也面帶笑容。景區工作人員事後表示，這是景區推出的生日派對新項目，十餘名教練參與，女生體驗消費要價5000餘元（人民幣，下同）。

極目新聞報導，網友拍攝視頻顯示，在室外滑雪場的滑道上，戴著運動頭盔和護目鏡的工作人員抱著一名女生，該女生拿著紅色氣球，攬著工作人員的肩膀。身旁有多名穿著橙色衣服的工作人員，他們手拉橫幅，抱著花束、蛋糕、音響和各種道具。

網友趙女士（化姓）發文稱，她日前和閨密在瀋陽東北亞國際滑雪場遊玩時，體驗了「滴滴代滑」項目，表示第一次在「雪地」過生日。

瀋陽東北亞國際滑雪場工作人員王先生表示，遊客趙女士和朋友來到滑雪場遊玩，並體驗提前預約好的「滴滴代滑」項目。其間，穿著不同顏色滑雪服的十餘名教練參與，加上蛋糕、彩煙、彩帶橫幅、花束、音響等道具，趙女士體驗了生日派對項目，共消費5000餘元。

王先生說，趙女士的朋友拿手機在一旁拍視頻記錄，他負責拉彩煙。據悉，「滴滴代滑」項目需要提前預約，一名教練每小時300元，其間可以抱著、背著遊客，或者讓遊客坐在滑板上體驗，只帶玩不教學。王先生稱，生日派對是景區新推出的體驗項目，遊客可按需訂製。

該滑雪場還提供教練一對一教學服務項目，分為單板和雙板滑雪教學，時間均為兩小時。其中，單板滑雪教學費初級440元，中級550元，高級650元。雙板滑雪教學費初級400元，中級510元，高級610元，遊客可按需進行選擇。

