傾聽、情感回應… 中國新賽道「秒回師」暴紅 時薪150元

中國新聞組／北京24日電
「秒回師」主打即時回應和情感陪伴，快速發展背後伴隨爭議。（取材自微博）
「00後女子月薪9000（人民幣，下同，約1280美元）花5000（約711美元）雇秒回師」的話題被熱議，「秒回師」到底是幹什麼的？為什麼年輕人願意真金白銀地買一個「秒回消息」的服務呢？

央視網報導，杭州陳阿姨家00後的女兒月薪9000元，吃住在家卻毫無存款，出於好奇，陳阿姨偷看女兒手機發現，女兒每月花費5000元買了一項「秒回師」服務——由真人在指定時段內提供即時消息、電話和視頻回應，雙方素未謀面，交流內容也僅限於工作、友情與家庭煩惱。

報導指出，「秒回師」主打即時回應和情感陪伴的冷門職業悄然走紅，核心業務在指定時段內為客戶提供微信、電話、視頻等即時回應服務，扮演傾聽者的角色。不同於傳統客服的標準化回覆，他們的服務核心是情感價值的精準供給。更有從業者憑藉兼職實現月入過萬，成為年輕人追捧的就業新賽道。

報導說，「秒回師」服務對象多元化，包括深夜加班後需要傾訴的都市白領、渴望交流的年輕人、受輕度焦慮困擾需要安全感的群體，或是異地戀中尋求確定性回應的情侶。

「秒回師」傾訴模式，打破現實社交的身分壁壘，讓客戶可以放下防備，吐露不便對熟人言說的心事。

據報導，「秒回師」以時段定價，按小時計費的價格從16元到150元，其中凌晨的「深夜陪伴檔」因稀缺性，時薪可達150元。包月服務定價3000元至1萬元不等，高端服務承諾「24小時待命，10秒內回應」，還包含緊急疏導、節日陪伴等增值權益。

多名「秒回師」受訪時提到，和專業的心理諮詢師相比，「秒回師」價格更低，回應更及時，也不說教。央企職員余女曾是「秒回師」的客戶，傾訴半年後轉型從業者，最高月入3000多元；她坦言：「傾聽別人的故事，也是治癒自己的過程，這是一種雙向的情感價值傳遞。」

不過，行業快速發展的背後也伴隨著爭議與隱患；支持者認為「有需求就有市場」，但有消費者吐槽「付了包月費被拉黑」、「聊天內容被洩露」，暴露出行業亂象。

