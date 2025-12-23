我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

先把脈再喝茶 成都中藥茶飲店暴紅 單日賣出800杯

中國新聞組／北京23日電
坐堂醫師（左）為記者把脈。(取材自華西都市報)
坐堂醫師（左）為記者把脈。(取材自華西都市報)

成都市青白江區一家彌漫草本氣息的古城小店，將中藥香與茶飲做結合，打造出「先問診後喝茶」的新消費形態。與傳統茶飲店不同，顧客先請中醫師快速把脈，了解自身體質後，便可在茶單上挑選適合的茶飲「對號入座」。日前在長假期間吸引大批年輕人到訪嘗鮮，日出杯量一度高達800杯。

華西都市報實地探訪了這家位於青白江城廂古城西街的店鋪，這裡售賣的是「中藥茶飲」，也就是將藥食同源的中草藥，以茶飲化的方式呈現。

走進店內，一面深木色的百子櫃沿牆展開，格子裡整齊陳列著金黃的佛手、飽滿的參片。每個抽屜外都工整標注著藥材名：陳皮、茯苓、枸杞……空氣中縈繞著草木清香與淡淡甜韻。櫃台旁，數個玻璃茶桶澄澈可見，盛放著當日萃取的藥材原液，色澤從淺琥珀到深褐，兌現著原料可見的承諾。

與傳統茶飲店不同，這裡多了一道獨特的「前序」。顧客可先在隔壁中藥鋪請坐堂醫師快速把脈，或通過店內的自助體質辨識機回答幾道選擇題，獲取一份簡易的體質分析報告。了解自身體質後，便可在茶單上「對號入座」。

青白江區中醫醫院集團事業發展部部長李鐵介紹，店內飲品種類豐富，名稱亦頗具巧思，如「桃花依舊笑春風」、「杞菊映月參麥香」等，其配方由成都中醫藥大學相關團隊參與研發，注重食性調和，兼顧健康與風味。價格多在10元至20餘元(約1.4至2.8美元)區間。

在李鐵看來，開店僅兩個月便迅速走紅，十一長假期間日銷量峰值達800杯，其背後是消費者對健康生活與休閒體驗的雙重追尋。這杯茶，既提供了輕養生場景，也創造了一種新穎的文化消費體驗。

報導指出，這份體驗正在生長出一條內涵豐富的產業鏈。團隊已著手與專家合作，研發系列家常藥膳包，並籌備開設獨立的藥膳體驗館。一旁的手工坊裡，藿香手串等文創產品，正將抽象的文化理念轉化為可佩戴、可留念的親切物件。

中藥飲品制作區域。(取材自華西都市報)
中藥飲品制作區域。(取材自華西都市報)

上一則

繼豬肉後…中國對「歐盟乳製品」徵反補貼稅 最高42.7%

下一則

中14省去年逾30萬人出生 占全國7成 「最能生」排名來了

延伸閱讀

被堵到發火…成都「較真哥」9天舉報92違停 網掀討論

被堵到發火…成都「較真哥」9天舉報92違停 網掀討論
感恩回饋特備200磅野山參、300磅野生海參 順安堂堅持中藥45年不漲價　回饋社區造福大眾

感恩回饋特備200磅野山參、300磅野生海參 順安堂堅持中藥45年不漲價　回饋社區造福大眾
運動外交 馬克宏穿短褲四川慢跑、與王楚欽切磋乒乓球

運動外交 馬克宏穿短褲四川慢跑、與王楚欽切磋乒乓球
「小球」牽動「大球」…馬克宏成都揮拍 與王楚欽、孫穎莎切磋

「小球」牽動「大球」…馬克宏成都揮拍 與王楚欽、孫穎莎切磋

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者