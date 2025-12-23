廣東拚「市市通350高鐵」 廣湛、汕汕2條高鐵同日開通

我的頻道

中國新聞組／北京23日電
廣州至湛江高鐵22日通車，首發列車的旅客與工作人員在廣州白雲站合影。（新華社）
廣州至湛江高鐵22日通車，首發列車的旅客與工作人員在廣州白雲站合影。（新華社）

廣東省22日一連開通兩條高鐵線路，一條是廣州至湛江高鐵，全程400公里；另一條是汕頭至汕尾的汕汕高鐵，全長162公里。

中新社報導，廣州至湛江高鐵的廣湛高鐵，被稱為「廣東史上最長高鐵」，設計時速350公里，通車後大幅縮短粵西地區到粵港澳大灣區的時空距離，粵西歷史性融入大灣區「90分鐘」交通圈。通車後讓陽江、茂名、湛江三市進一步緊密連接，標誌廣東向著「市市通350高鐵」目標邁出堅實一步。

從廣州白雲站直達位於湛江中心城區的湛江北站的高鐵時間只需90分鐘左右，較廣州南站至湛江西站的動車時間縮減約一半。」旅客表示，期待廣湛高鐵在廣州的白雲始發站加快引入廣州站，進一步實現「高鐵進城」，屆時廣州中心城區到湛江中心城區將更方便。

廣湛高鐵運營初期每日開行列車最高達64列，廣州至湛江最快運營時間較廣州經江門至湛江運行最快時間縮減了超一個小時。

廣湛高鐵線路始於廣州，經佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名等市，終至湛江，東聯廣州樞紐，在湛江北站與在建的合浦至湛江高鐵、規畫建設的湛江至海口高鐵相連接，路網地位十分重要。

湛江經濟技術開發區管委會主任楊傑東表示，廣湛高鐵開通產生的「同城效應」，將為湛江產業發展帶來多維度利好，將促進區域協同深化、產業鏈升級與市場拓展、人才流動優化等。

22日同步開通的高鐵還有廣東汕頭至汕頭南段（汕汕高鐵）建成通車，標誌著汕汕高鐵實現全線貫通運營。

汕汕高鐵是中國「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道甬廣（溫州至廣州）高鐵的關鍵一環，汕汕高鐵正線全長162公里，設計時速350公里，途經汕頭、揭陽、汕尾三市八個區縣，串聯起汕頭南、潮南、惠來、陸豐東等七座車站，兩端分別接入汕尾站和汕頭站，通過廣汕高鐵連通廣州中心城區。

汕汕高鐵汕頭至汕頭南段建成通車後，最高時速按350公里運營。開通運營初期，每日開行動車組列車最高50列，原廣州東、深圳北等車站至汕頭南的48列動車組全部延長至汕頭站終到，新增廣州至汕頭2列。廣州東至汕頭最快1小時52分可達，深圳至汕頭最快1小時39分可達，粵港澳大灣區與粵東經濟特區的時空距離進一步壓縮，為區域經濟社會高質量發展提供有力支撐。

