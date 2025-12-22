雪中送報… 北京郵政開通首條無人機物流航線

無人機搭載快遞和報刊，降落在延慶冬奧村。(圖／本報北京傳真)

近日，北京今冬的初雪為延慶群山披上銀裝。大雪紛飛中，張山營鎮郵政 所內，一架搭載20餘份快遞和報刊的物流無人機 緩緩升空，向7公里外的延慶冬奧村飛去，如一隻雪中鴻雁。這是北京郵政開通的首條無人機物流航線。

「空中快遞員」從起飛到平穩降落在冬奧村遊客服務中心門前廣場，全程用時14分鐘，與35分鐘的地面運輸時間相比，效率提升大約60%。

從張山營郵政所到冬奧村遊客服務中心，這一條「空中郵路」是北京郵政開通的首條無人機物流航線。冬奧村地處海陀山腳下，海拔940米，張山營郵政所至冬奧村雖直線距離僅7公里，但地面配送需繞行15公里盤山公路，雨雪天氣通行較為困難。

此次投用的M30C無人機25公斤重、翼展2.2米。憑藉「GPS衛星定位模組」與「RTK差分定位技術」，M30C能實現釐米級的起降精準度，搭配可保溫防水的18升吊裝箱，能一次性運送300餘封信件或100餘份郵件，即便遭遇6至7級大風也能平穩飛行。

這場雪中高效配送，是延慶區低空技術產業發展的一個縮影。近年來，延慶區的低空技術應用已多點開花：北京首個森林防火無人機智能應用場景實驗基地建成投用；與美團合作開通北京首條常態化無人機配送航線；在北京世園國際旅遊度假區、八達嶺長城等景區，無人機廣泛應用於巡檢、表演；空中遊覽、高空跳傘等低空文旅接待人次屢創新高。此次延慶區開通首條無人機郵路，更讓低空物流服務有了配送新方式。