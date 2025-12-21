我的頻道

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

「我肉多我來」 3℃張家界深山 書記脫衣進岩縫救老人

中國新聞組／即時報導
老人的呻吟從縫裡傳出，張平脫光準備下去救人。(取材自瀟湘晨報)
近日在湖南張家界市桑植縣人潮溪鎮南灘村，一名患有癡呆症的69歲老人進山後意外走失。老人老伴向村委求助後，南灘村立即組織30多名村幹部與村民，分成多支小隊進入深山展開搜尋，最後在一處深潭的岩縫中聽見老人的求救呼聲，一名體重約200斤（100公斤）的村書記直呼「我肉多我來吧！」脫了衣服就進到岩縫中救人，最後成功將老人救出，他的善心在網路上傳開後，被眾多網友稱讚。

事發當晚約8時，26歲的村委文書陳崗帶隊搜尋至海拔約1000公尺的一處深水潭時，在岩縫中聽到老人的呻吟聲，但從縫口無法直接看到人影。南灘村黨總支書記張平當時正在另一處山區搜救，接獲消息後立刻趕往現場，並安排人員取來繩索支援。

張平到場後發現，岩縫寬約1公尺、深約四、五公尺，潭水不斷流入縫中。當晚山區氣溫僅攝氏3度，老人已在冰冷水中受困近2小時。眼見陳崗準備下縫救人，40歲、體重約200斤的張平主動攔下對方表示「我來吧」，認為自己體格較壯「有一身肥肉」較能耐寒。

在固定好繩索後，張平脫去外衣，只留內褲，被眾人緩緩放入岩縫。進入縫中後，他發現老人蜷縮在水中，已被凍得意識不清，隨即將老人抱起，協助繫好繩索，由外部人員合力將老人拉出。現場立即為老人披上棉衣棉被，確認僅有輕微擦傷後，由眾人輪流背下山送回家中。翌日，張平與村幹部再度探望，老人身體已恢復穩定。

張平事後表示，當下並未多想，「這是基層幹部該做的事，在那種情況下，換誰都不會猶豫。」

張平抱起老人往口子走，接著把繩索固定在老人腰上，外面的眾人慢慢地把老人拉了上去。...
張平抱起老人往口子走，接著把繩索固定在老人腰上，外面的眾人慢慢地把老人拉了上去。(取材自瀟湘晨報)

香港4個月內4宗「走犯」 伊院逃犯5小時落網

漂亮又能幹…杭州女騎警「兔子警官」再入圍最美浙警

