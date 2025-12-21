10年前百萬買紅木家具 扶手斷裂面曝真相 浙男喊退貨

我的頻道

中國新聞組／即時報導
馮先生家的紅木家具。(取材自1818黃金眼)

十多年前，浙江馮先生花近百萬元人民幣購買一套紅木家具，原本被告知具備保值、增值特性，甚至可在日後退回原廠。不料入住後家具陸續出現問題，今年年初沙發扶手斷裂，斷面被質疑並非實木，而是膩子與膠水填補，引發馮先生對家具品質與製作工藝的強烈質疑，並要求退貨處理。

據1818黃金眼報導，馮先生表示，2013年他向金華東陽市旭東工藝品有限公司訂購紅木沙發、電視櫃等家具，當時商家指出紅木本身會增值、保值，還強調「哪怕你們拿回去，用個10年、20年，不喜歡了也可以退給我們。」馮先生就下了總價96萬8000元(人民幣，下同，約13.7萬美元)的訂單，後續因尺寸返工另付4萬多元(約5600多美元)，總支出超過百萬元。家具購入後多年存放倉庫，2020年入住後開始使用，期間餐椅、沙發多次出現鬆動、脫落情況，廠方每年上門以膠水維修。今年沙發扶手斷裂後，他發現斷面有明顯填補痕跡，並缺乏完整榫卯結構。

馮先生指出，經查閱國家「木家具通用技術條件」並請教專業人士後，認為該家具加工工藝存在問題，屬於不符合標準的情況。根據「木家具通用技術條件」的國家標準中提到木工要求榫、塞角、零部件等結合處不應斷裂，加工表面缺陷處不應超過四處。記者現場查看沙發，也發現多處顏色不一、嵌補痕跡明顯。

對此，旭東工藝品有限公司相關負責人回應稱，早年為提高木材利用率，紅木家具存在「微補」屬正常現象，當初價格已包含相關工藝，並非假冒材料。

廠方表示，願意提供返廠維修或更換款式的方案，但明確拒絕退貨，認為家具已使用十餘年，退貨對其他客戶不公平；同時也否認曾承諾可無條件退回。馮先生則指出，訂銷單中未標示家具曾修補，無法接受僅維修處理。截至目前，雙方對處理方式仍未達成共識，相關爭議仍待進一步協商解決。

馮先生稱賣家每年都上門維修。(取材自1818黃金眼)
沙發扶手上斷裂掉下來的木棍。(取材自1818黃金眼)
