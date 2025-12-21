中國「海上最大油田」 年產油氣突破4千萬噸

渤海油田曹妃甸6-4油田海上平台。（新華社資料照片）

中國中海油集團21日宣布，中國海上最大油田—渤海油田在今年累計生產油氣當量突破4000萬噸，創歷史新高，為能源安全、經濟社會高質量發展提供堅實保障。

據新華社21日報導，渤海油田是中國在海上產量最高、規模最大的主力油田。渤海油田始建於1965年，現有60多個生產中的油氣田、200多座生產設施，累計生產原油逾6億噸。近5年，渤海油田油氣產量年均增長5%，原油增量約占全中國總增量近40%。

中海油天津分公司相關負責人表示，2025年，渤海油田產能建設全面提速，全年鑽完井作業量創歷史新高，高效推動「墾利10-2」、「渤中26-6」等億噸級油田在內的多個重點項目，已快速建成投產。

另外，在全力拓展新油田產能的同時，2025年渤海油田的老油田年產原油逾3,200萬噸，亦穩住產量基本盤。

人民網報導提到，渤海油田投用首套中國國產化淺水水下生產系統，推動了淺水海域油氣開發；耐高溫注採一體化裝備，則推動「旅大5-2北」、「錦州23-2」等非常規稠油油田開發，支撐熱採年產量實現從30萬噸到200萬噸的突破。

據中國國家能源局資料，「十四五」時期，中國的石油天然氣 產量穩中有增，海洋原油成為重要「增長極」，連續5年占全中國石油新增產量60%以上。