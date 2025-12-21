漂亮又能幹…杭州女騎警「兔子警官」再入圍最美浙警

我的頻道

中國新聞組／杭州21日電
李語蔚入選「2025最美『浙警』」。（取材自微博）
因笑容甜美、嫻熟的專業指揮走紅網路的杭州交警、女子鐵騎隊員李語蔚，被網友親切稱為「兔子警官」、「警界朴信惠」。她因專業表現收獲多面錦旗和表揚信，疏導交通的視頻也獲百萬點讚，連續兩年獲評優秀鐵騎隊員等榮譽，近日再入選「2025最美浙警」，網友們紛紛讚她實至名歸、「確實漂亮又能幹」。

據浙江省公安廳官網消息，12月19日，浙江省公安廳政治部發布「2025最美『浙警』擬宣傳選樹人選公告」，對10名2025最美「浙警」擬宣傳選樹人選予以公示，徵求廣大幹部、群眾的意見，時間到12月25日止。被網友稱為「兔子警官」的杭州市公安局交通管理支隊景區大隊靈隱中隊四級輔警、女子鐵騎隊隊員李語蔚在列。

出生於1998年的李語蔚是杭州人，畢業於浙江師範大學學前教育專業，2021年考入杭州靈隱交警中隊，「跨行」成為西湖景區的一名騎警。去年3月，她因遊客隨手拍下的一段執勤視頻在網路上走紅，甜美的笑容，極具辨識度的嗓音，嫻熟的專業指揮，再加上認真負責的態度，讓網友記住了這位又美又颯的女騎警。

李語蔚。（取材自微博）
另據杭州市公安局官網消息： 在杭州西湖景區的早晚高峰裡，有一名「90後」女騎警，她可以熟練駕駛500斤的警用摩托車，用嫻熟的手勢指揮疏導交通，用過硬業務能力快速處置事故，用超強親和力微笑服務群眾。她就是杭州市公安局交通管理支隊景區大隊靈隱中隊鐵騎隊隊員李語蔚。

李語蔚也是女子鐵騎隊隊員。（取材自微博）
自2021年入職以來，她在路面執勤、應急救助、安全宣教等崗位上屢創佳績，不僅收獲5面群眾錦旗、12封表揚信，在暴雨中疏導交通的視頻更獲超百萬點讚，被央視、新華社等主流媒體聚焦報導，且有多次參與緊急救助等暖心舉動，2024年、2025年連兩年被選樹為杭州交警優秀TPTU（鐵騎隊）隊員，成為同事眼中的「業務標竿」。網友們直呼：「西湖邊的『兔子警官』，就是杭州最靚的『流量擔當』」。

