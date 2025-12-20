罕見3.8℃高溫 冰雪大世界剛開園3天…冰雕滴水

哈爾濱冰雪大世界冰雕出現化水？當地19日溫度3.8℃突破歷史當日極值。（取材自微博）

哈爾濱冰雪大世界剛開園三天，冰雕就開始融化了？多名網友近日發布視頻顯示，部分冰雕表面出現滴水現象，引來大批網友驚呼「我還沒時間去看就化水了？」景區表示，可能是19日當地出現最高氣溫攝氏3.8度的46年來罕見高溫和雨夾雪天氣使少數冰雕融化，昨溫度已下降，目前景區正常開放。不少哈爾濱居民稱活40年首次見到12月下雨、氣溫零上的天氣，建議冰雪大世界因應暖化 氣候應提升冰雕抗融能力。

12月17日，哈爾濱冰雪大世界開園，今年有不少特殊冰雕刷屏，包括在大國重器景觀區一尊高8米、長43米、共用2000立方米冰塊雕成的「福建艦」冰雕，該區域還復刻了快舟系列運載火箭、蛟龍號、「巨浪3」潛射洲際導彈等國之重器。另外，27.4米高的冰雕黃鶴樓，由上萬名工人歷時十餘個晝夜「手搓」松花江江面切割出數百公斤重規整冰磚而成，讓不少南方人「看哭了」，驚嘆「這才是頂級文化輸出」。

除了重量級冰雕火了，相關評論區還有大批網友焦急詢問：「聽說有冰雕開始融化了？」、「不能加固一下嗎？我們還沒等到放假去看呢」，這是因為有不少網友發布19日當天在冰雪大世界拍攝的視頻顯示，部分冰雕出現滴水現象，發布者配文稱「冰雪大世界剛開園，冰開始化了」，並稱「白天氣溫有點高，還下雨，有些冰雕的邊角融化了，但晚上氣溫下降後就沒事了」。

據視頻，包括標誌性建築黃鶴樓冰雕、大雪人等邊角處都被拍到持續「出汗滴水」的「流水藝術」景象。

對此，哈爾濱冰雪大世界客服工作人員表示，冰雕滴水可能與19日氣溫偏高和雨夾雪天氣有關，20日溫度已經下降，目前景區正常開放。並指核心冰體厚度達0.5至1米，表層融化未影響整體結構，且夜間低溫（-10℃以下）可使融水重新凍結，反增強冰面光滑度。針對冰面濕滑隱患，景區已啟動24小時除冰隊清掃積水，加設防滑警示。

視頻評論區，不少網友表示對今年哈爾濱的天氣情況表示罕見，「作為哈爾濱本地人，說實話從小到大，真是印象裏第一次遇到冬天12月下旬下雨，氣溫零上的天氣」。

據「哈爾濱氣象」19日發布，截至13時，哈爾濱站今日最高氣溫3.8攝氏度，已突破歷史上今日極值2.8攝氏度（出現在1979年12月19日）。