滿足多樣化支付 人行新規：明年2月起 不得拒收現金

記者林宸誼／綜合報導
中國人民銀行會同國家發展改革委、金融監管總局聯合發布「人民幣現金收付及服務規定」，明確自2026年2月1日起，行政機關、事業單位、公共服務機構及各類經營主體，不得隨意拒收人民幣現金，不得對現金支付採取歧視性措施。圖為北京民眾在超市結帳向店員出示支付寶。（本報資料照片）
面對中國老年人因不會使用智慧手機，或是外國人不會使用「掃碼支付」，遭到商家拒收現金的現象，中國人民銀行（人行）會同國家發展改革委、金融監管總局20日聯合發布「人民幣現金收付及服務規定」（簡稱「規定」），明確自明年2月1日起，行政機關、事業單位、公共服務機構及各類經營主體，不得隨意拒收人民幣現金，不得對現金支付採取歧視性措施。

21世紀經濟報導指出，該規定的公布是為了切實維護人民幣法定貨幣地位，防範和整治拒收人民幣現金行為，滿足社會公眾多樣化支付服務需求，構建多元支付方式共同發展下的現金便利流通環境。

「規定」共19條，聚焦現金收付服務中的突出問題，作出了一系列針對性規範。其中支付選擇權保障成為核心亮點，明確除法定特殊情形外，所有提供面對面服務、人工收款或線上預約線下交付的經營主體，必須支持現金支付，不得要求或誘導他人拒收現金。這代表超市、餐飲、景區、學校等高頻消費場景，不能再以「只支持掃碼支付」 為由拒絕接收紙幣和硬幣。

針對無人值守、一卡通管理等特殊的場景，「規定」作出柔性規範：自助服務設備需滿足在無法使用移動支付、網路故障、設備故障等特殊情況下的現金支付需求；針對園區、景區、學校等「一卡通」結算場所，必須提供便利的現金充值和退卡服務；同時採取轉換手段收取現金的，不得收取轉換手續費。

2025年1月，人行就曝光兩起典型案例，河南省金版文化發展有限公司管理的學校師生服務部，拒絕在校師生使用現金消費；中國郵政集團鄂州市分公司則拒絕客戶以現金支付快遞費，兩家單位分別被處以2萬元（人民幣，下同，約2840美元）和1萬元罰款。與此同時，在醫療繳費、交通出行、日常消費等領域，老年人因不會使用智慧手機被拒收現金的情況時有發生，數位鴻溝與支付歧視問題日益凸顯。

