昔懶理今急了? 特斯拉諷中電動車：電池容量非唯一標準

記者林宸誼／綜合報導
中國特斯拉在微博上，罕見地對中國國產電動車公開「嘲諷」指出，電池容量不是唯一標準，輕量化和能耗管理才是關鍵。圖為特斯拉的Model 3。（美聯社）
中國特斯拉在微博上，罕見地對中國國產電動車公開「嘲諷」指出，電池容量不是唯一標準，輕量化和能耗管理才是關鍵。圖為特斯拉的Model 3。（美聯社）

中國特斯拉在微博上，罕見地對中國國產電動車公開「嘲諷」指出，電池容量不是唯一標準，輕量化和能耗管理才是關鍵。一些中國電動車雖然電池大，但整車重量增加導致能耗上升，實際續航未必優於Model 3。

特斯拉以往對中國電動車的挑戰不屑一顧，如今卻主動發起技術層面的反駁，背後是市占的波動。2025年第1季，Model Y在中國市場的銷量年減14.8%，而小米SU7等車型銷量迅速攀升。

搜狐汽車報導，特斯拉說法有科學根據，以小米SU7為例，101kWh版本CLTC續航為700公里，但整備質量（空車重量）達到2350公斤，比Model 3重了600公斤。而Model 3長續航版CLTC續航為713公里，重量卻輕了近400公斤。這種差異，直接反映在能耗上，Model 3的100公里電耗為12.5kWh，而小米SU7為14.8kWh。

中國電動車選擇大電池路線，本質是應對充電基礎設施不均的無奈之舉。在三四線城市或長途出行場景中，大電池能顯著緩解續航焦慮。

但這種策略也暴露了中國電動車的短板。以比亞迪海豹為例， 100kWh版本車重達2280公斤，而Model 3的三電系統集成度更高，熱管理和能量回收效率更優。

電動車 特斯拉 小米

