變相增收？少林景區5公里接駁收50元 網：比打車還貴

少林寺內部畫面。

少林寺又生事？河南 嵩山少林景區發通知，明年1月1日起，所有遊客車輛只能停在新的遊客中心停車場，然後轉乘50元接駁車往返景區。不少遊客表示，景區內本來就有觀光 車，如今景區大門停車場停止使用，要求遊客還要多乘坐一趟接駁車，而且5公里的距離要收50元，比打車還貴，民眾質疑究竟是為方便遊客還是變相增收？

上游新聞報導，景區此前已多次啟動接駁車服務，目前，關於停止使用原停車場、啟用新遊客中心的相關方案將暫緩執行。

這份「嵩山少林景區關於啟用新遊客中心的告知函」的文件稱：因遊客量持續增長，導致原有停車位不足、沿線交通壓力加劇，景區決定自2026年1月1日啟用新遊客中心，原生態停車場同步停止使用。所有前往景區的車輛須統一停放至新遊客中心，遊客需換乘接駁大巴前往核心景區，往返票價為50元/人，1.2米以下兒童免票。

此告知函引發熱議，有網友稱，少林景區新遊客中心停車場距離少林景區入口約5公里，50元/人的接駁車費用比打車還貴。有網友表示，「一家六口去旅遊，光接駁車費就要300元」，還有網友質疑：「少林景區內本有往返25元/人的景區觀光車，此番再推接駁車，究竟是為了方便遊客還是為了收？」

報導指出，經確認，接駁車方案已暫緩執行。一名工作人員回應稱，該方案尚未啟動執行，且明年1月1日亦不會實施，不過該工作人員補充道，「具體安排請以官方通知為準。」

針對接駁車運營情況，嵩山少林文化旅遊有限公司工作人員表示，在發布通知的假期時段，景區確實啟用過接駁車服務。「按照往年的慣例，今年春節 （也會啟用），因為春節遊客量大，這上面是停不下那麼多車的」。該工作人員透露，新遊客中心其實早就投入使用了，不過此前僅在「五一」、「十一」、春節等客流高峰時段啟用。新遊客中心可容納7000-8000輛車，能有效緩解交通壓力，「如果沒有新遊客中心，車要堵到高速路口」。

