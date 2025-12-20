一碗130元…26歲鄭州小伙倫敦賣胡辣湯 外國客直呼amazing

劉小超店鋪製作的胡辣湯。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

河南 胡辣湯「飄洋過海」9000公里來到了英國倫敦。鄭州 小伙劉小超的胡辣湯早餐店，近日在倫敦國王十字火車站附近試營業，吸引不少華人 和當地市民捧場，每天接待約300名顧客，有英國顧客將胡辣湯搭配包子、油饃頭等食用後直呼味道「amazing」。到英國留學前，劉小超從未下過廚，為還原胡辣湯的傳統風味，他靠自學熬出家鄉的味道，除為遊子解鄉愁，也希望藉此傳遞胡辣湯背後的中國文化故事給更多外國人。

據極目新聞報導，26歲的劉小超4年前本科畢業後前往英國諾丁漢大學讀研，畢業後留在英國工作。他表示，在英國倫敦開一家胡辣湯早餐店是因為「思鄉」，「我一個河南人，在家每天早上都是要『懟』碗胡辣湯，來到了英國之後，真的很想念家鄉味道，尤其是那種很正宗、很傳統、很地道的河南早餐」，考察市場後發現倫敦中午12點前很難找到早餐店，而且倫敦一年有9到10個月都很冷，喝一碗胡辣湯全身都會熱騰騰的，決定開胡辣湯早餐店。

劉小超和他的早餐店。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

留學前從未下過廚的劉小超，為開店提前1年半自學胡辣湯製作，他一邊根據網路資料自學，一邊諮詢河南老鄉，為保證味道正宗，他選擇雲南蟲草花、山西大同黃花菜、黑龍江木耳等原料，還尋找到了河南本地製作胡辣湯湯料的工廠，把這些原材料從國內寄到英國。一位來自鄭州的留學生和朋友在試吃過劉小超做的胡辣湯和牛肉包子後說，「真的覺得回家了，味道很正宗」。

外國人到店喝胡辣湯。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

劉小超並耗費近兩年時間尋找合適店面，最終確定在倫敦國王十字火車站附近。優質的原料與優越的位置也意味著較高的經營成本，「目前店裡一碗胡辣湯定價13.8英鎊（約130元人民幣），小米粥定價6英鎊（約60元人民幣）」，劉小超表示，定價主要參照英國本地物價水平，「食材原料成本較高，員工時薪也不低，加上稅費，店鋪月租金接近10萬元人民幣」。

劉小超說，店鋪於當地時間12月10日開始試營業，計畫等到農曆春節時正式開業，店面面積約50平方米，客流高峰時可在門外搭設臨時餐區，容納30至50位客人用餐。店內現有6名華人員工，同時正對多位英國員工進行培訓。

胡辣湯是否適配英國人的口味？劉小超坦言尚無定數，「胡辣湯的湯汁是濃稠的，香料比較重。一個英國的朋友對我說，這個味道對於他來說有一點重」。不過，他表示自己會堅持胡辣湯的傳統做法，因為這碗胡辣湯，是他心中能夠進行文化傳播的具象化符號載體。他說，在英國生活學習4年已教了上千名外國人說河南話，向外國客人介紹胡辣湯時，他不僅描述味道，還會講述其背後的文化故事，獲得不少回響。