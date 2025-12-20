迴旋鏢機票火出圈 天津飛北京600多元 中轉30小時可遊成都

從天津飛往北京的機票 只要600多元，中轉成都30多個小時期間，還可以順便遊成都，這樣的「迴旋鏢機票」近日在網上火出圈，還有不少網友曬出這樣低成本遊玩的攻略

極目新聞報導，購買明年1月2日從天津經成都中轉再飛往北京的機票，只需600多元，中轉的30多個小時內，就可以在成都的街頭盡興走一走。飛到北京後，坐動車回天津也很方便。

有網友曬出購買「迴旋鏢機票」低成本遊玩一座城的攻略，選擇出發地和到達地相近的中轉機票，繞道較遠的城市中轉，充分利用中轉的時間低成本遊玩，特別是武漢 、重慶等城市的機場，還為這類中轉遊客免費提供的一晚的住宿，讓「迴旋鏢機票」玩法更具性價比。

來自無錫的嚴先生表示，他買了12月31日早上從無錫飛往常州、經重慶中轉的「迴旋鏢機票」，在重慶中轉的37個小時可以盡情遊玩，1月1日深夜從重慶乘飛機返回常州，隨後搭乘順風車返回無錫，僅需691元。若直接購買無錫往返重慶的機票，總價為1274元，「迴旋鏢機票」價格便宜近一半。

嚴先生說 自己是在網上看到一些博主的「迴旋鏢機票」帖子，就查了一下附近機場，中轉重慶的機票時間和價格都符合他的旅遊需求。「剛好是跨年 期間，可以在重慶遊玩一天半，性價比非常高」。

據報導，飛豬平台一名工作人員表示，「迴旋鏢機票」大部分是平台自行組合不同航司的機票，也有部分是航司自身的聯程產品。既能使消費者享受優惠，又能提高航班的上座率，是雙贏的策略。

「迴旋鏢機票」除了價格便宜外，旅客在不少城市機場中轉時，還能享受免費住宿等優惠。武漢市天河國際機場的一名工作人員稱，始發地與目的地為不同城市，兩段航班的中轉間隔時間在4小時至48小時之間，隔夜中轉的旅客可享受一晚免費住宿。重慶江北國際機場則表示，若白天中轉時間較長，旅客可乘坐固定時段的免費班車前往開放式景區遊玩。