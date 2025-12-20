129元漲到899元…泡泡瑪特小野盲盒開賣就秒殺 溢價近6倍

泡泡瑪特小野新盲盒隱藏款溢價近六倍。(取材自極目新聞)

泡泡瑪特 旗下熱門IP Hirono小野，18日發布首款毛絨掛件盲盒「公路日誌」，其新品在得物潮玩平台開賣上線秒售罄，有網友直言：「手指都按冒煙了，根本沒搶到。」隱藏款價格甚至飆漲了近六倍。

極目新聞報導，得物潮玩平台數據顯示，此次「公路日誌」系列盲盒的隱藏款「公路拓印」，原價129元，二手市場最高成交價已飆升至899元，溢價幅度近六倍，相當於比原價多花770元才能入手。

「公路日誌」是泡泡瑪特為Hirono小野IP推出的首款毛絨掛件盲盒，整個系列包含六個常規款和一個隱藏款，整盒六個常規款售價774元。除了隱藏款溢價驚人，常規款中的熱門單品價格也同步上漲。其中，「深夜迷蹤」成交價最高達399元，溢價2.1倍；「霧野將至」和「雪霜時分」成交價分別為193元和196元，均溢價0.5倍。

據報導，這並非Hirono小野IP首次出現溢價現象。此前，該IP推出首個搪膠毛絨公仔「熊搪膠毛絨」，官方售價499元，目前在二手市場價格已漲至1589元，溢價2.2倍。

不過，相較於泡泡瑪特其他IP的首款毛絨類產品，小野此次的溢價幅度並不算高。星星人2024年9月發售的首款搪膠毛絨掛件「我們都是星星人」系列，隱藏款「晚安星星人」從79元漲至619元，溢價6.8倍；CRYBABY同年11月推出的「眼淚工廠」系列隱藏款「初生-棕」，從129元漲至1430元，溢價10倍；SKULLPANDA今年12月剛推出的「冬日樂章」系列隱藏款「心願交響」，更是從129元飆至1659元，溢價近12倍。