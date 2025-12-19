深圳16歲「烤雞少年」暴紅 顧客排長龍 每天收入過萬

我的頻道

中國新聞組╱廣州19日電
深圳16歲「烤雞少年」小陳在街頭擺烤雞攤，每天能售出200、300隻烤雞，吸引上千名顧客光臨。(取材自第一現場)
深圳16歲「烤雞少年」小陳在街頭擺烤雞攤，每天能售出200、300隻烤雞，吸引上千名顧客光臨。(取材自第一現場)

深圳16歲「烤雞少年」小陳，因一段探店視頻意外走紅網路，成為社交平台熱議焦點。這名來自汕尾的少年，自小立志創業，如今在深圳街頭擺起烤雞攤，每天能售出200、300隻烤雞，吸引上千名顧客光臨，憑努力書寫自己的逆襲故事。

深圳16歲的「烤雞少年」小陳。(取材自第一現場)
深圳16歲的「烤雞少年」小陳。(取材自第一現場)

瀟湘晨報報導，小陳的創業之路並非偶然。他的家庭條件有限，是家中八個孩子的老七，父母靠兩畝地維持生計。讀到初二時，他便決定輟學，外出打拚，用行動減輕家裡的負擔。小陳回憶，自己並非叛逆，而是希望通過努力改變命運，「我有機會一定會回去上學，但現在要先把外面的事做好」。

報導指出，創業初期，小陳向師傅學習烤雞技術和店鋪管理。師傅在惠州經營七家店，但平時不露面，只提供經驗指導。經過一年多學習及積累啟動資金，今年他正式在深圳擺攤。每天，他和15名員工一起運作烤雞攤，周末客流量更大，日銷200至300隻烤雞。小陳強調，日入過萬人民幣只是總營業額，扣除成本後每日實際收入約人民幣1000元，但他仍堅持不漲價，保持初心。

視頻流量意外爆火，令小陳迅速被關注。他笑稱，並沒有專業團隊，所有拍攝都是他和哥哥邊學邊做，「很多人以為我有團隊，其實就是我們兩個在摸索」。他認為，自己之所以受到喜愛，不僅是產品好，更在於個人態度和服務故事。「顧客選擇我們，不只是因為味道，更是因為我們有故事、有服務」。

在創業過程中，小陳總結出自己的經營哲學：「一生遇到的，都是老師和貴人。遇到差評，不是敵人，而是給你上課的機會，要看待方式，而不是事物怎麼看待你。」他相信，積極態度和自立自強是成功的關鍵。

值得一提的是，小陳不僅改變了自己的生活，也在支持家庭。每月他都會打款給父母數萬元，緩解家裡壓力，父母對兒子的成就感到欣慰。儘管年紀尚輕，小陳的認知與沉穩，讓不少網友感到驚訝，讚他超越年齡的成熟與責任感。

小陳的故事折射出深圳創業環境的包容與機會多元。他認為，正是這片土地讓像自己這樣的年輕人，有機會追求夢想、實現人生逆襲，也提醒更多人：不論年齡大小，只要付出努力，勇於行動，就有機會改變未來。

小陳的烤雞攤每天光臨的顧客有數千人。(取材自第一現場)
小陳的烤雞攤每天光臨的顧客有數千人。(取材自第一現場)

