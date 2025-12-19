民房變自習室 南昌大山藏「考研村」 旺季吸數百考生備戰

江西南昌大山深處的民房被改造成吃、住、學一體的寄宿自習室，每年吸引數百名考生前來備考；圖為律成自習室。(取材自極目新聞)

江西南昌市西北郊的梅嶺群山中，有一個不起眼的小村落——蛟橋街道上風景村塔下自然村，如今因「考研村」而聲名鵲起。這裡的民房被改造成吃、住、學一體的寄宿自習室，每年吸引數百名考生前來備考，成為城市學生避開喧囂、專注學習的世外桃源。

江西南昌大山深處的民房被改造成吃、住、學一體的寄宿自習室，每年吸引數百名考生前來備考；圖為律成宿舍7號樓。(取材自極目新聞)

極目新聞報導，塔下村的「律成自習室」，是村裡首家寄宿考研自習室，由村民龔小紅與女兒龔雨欣共同創辦。龔雨欣回憶，自己當年在南昌市區找不到理想自習室，便提出將閒置民房改造，以滿足備考需求。如今，律成自習室由7棟宿舍樓和1棟3層自習樓組成，提供單人間、雙人間和四人間等多種住宿選擇，自習樓內設有120餘個隔間，每個隔間都配備櫃子與插座，為學子提供安靜、獨立的學習環境。

報導稱，自習室內，學生們分散在各個隔間埋頭苦讀。龔雨欣說，今年夏天陸續來了100多人，旺季時，村內3家自習室總共可容納約200名學生。這裡的學生多為江西省內外的考研、考公或專升本學子，他們多選擇長期入住3至6個月，集中備考。山區地理位置偏遠，距離最近地鐵站 有7.8公里，公交站也有3.1公里，但對願意閉關的學生而言，這種環境恰恰提供了難得的專注空間。

村內另一家「夢想舟」自習室，由村民龔偉自家老宅改造而成，四層樓房配備電梯，樓內有自習區、宿舍和休息區，還設置了羽毛球、網球、籃球場以及乒乓球台，為學生提供放鬆的空間。龔偉表示，旺季時自習室可容納50名學生，目前入住的有15人，多數為長期備考者。他透露，第一批備考公務員的學生中已有3人成功「上岸」。

與山裡自習室的「不打擾」模式不同，南昌市區的「研勝備考中心」則提供一站式服務，樓內自習室、宿舍與餐廳一應俱全，可容納近400名學生。中心配備多名管理員，提供一對一服務，並組織考勤打卡、定期模考，幫助學生保持學習節奏。學生學累了，可以在附近散步、健身或找安靜角落自習，兼顧自主與管理。

塔下村的自習室不僅改變了村民的生活，也帶動了當地創業熱潮。「律成自習室」的成功，使「岸上人」和「夢想舟」相繼開業，村民看到商機，積極翻新民房投入運營。對龔雨欣而言，開辦自習室既滿足了自身學習需求，也為更多學子提供了理想備考場所。