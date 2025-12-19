我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

民房變自習室 南昌大山藏「考研村」 旺季吸數百考生備戰

中國新聞組╱北京19日電
江西南昌大山深處的民房被改造成吃、住、學一體的寄宿自習室，每年吸引數百名考生前來備考；圖為律成自習室。(取材自極目新聞)
江西南昌大山深處的民房被改造成吃、住、學一體的寄宿自習室，每年吸引數百名考生前來備考；圖為律成自習室。(取材自極目新聞)

江西南昌市西北郊的梅嶺群山中，有一個不起眼的小村落——蛟橋街道上風景村塔下自然村，如今因「考研村」而聲名鵲起。這裡的民房被改造成吃、住、學一體的寄宿自習室，每年吸引數百名考生前來備考，成為城市學生避開喧囂、專注學習的世外桃源。

江西南昌大山深處的民房被改造成吃、住、學一體的寄宿自習室，每年吸引數百名考生前來...
江西南昌大山深處的民房被改造成吃、住、學一體的寄宿自習室，每年吸引數百名考生前來備考；圖為律成宿舍7號樓。(取材自極目新聞)

極目新聞報導，塔下村的「律成自習室」，是村裡首家寄宿考研自習室，由村民龔小紅與女兒龔雨欣共同創辦。龔雨欣回憶，自己當年在南昌市區找不到理想自習室，便提出將閒置民房改造，以滿足備考需求。如今，律成自習室由7棟宿舍樓和1棟3層自習樓組成，提供單人間、雙人間和四人間等多種住宿選擇，自習樓內設有120餘個隔間，每個隔間都配備櫃子與插座，為學子提供安靜、獨立的學習環境。

報導稱，自習室內，學生們分散在各個隔間埋頭苦讀。龔雨欣說，今年夏天陸續來了100多人，旺季時，村內3家自習室總共可容納約200名學生。這裡的學生多為江西省內外的考研、考公或專升本學子，他們多選擇長期入住3至6個月，集中備考。山區地理位置偏遠，距離最近地鐵站有7.8公里，公交站也有3.1公里，但對願意閉關的學生而言，這種環境恰恰提供了難得的專注空間。

村內另一家「夢想舟」自習室，由村民龔偉自家老宅改造而成，四層樓房配備電梯，樓內有自習區、宿舍和休息區，還設置了羽毛球、網球、籃球場以及乒乓球台，為學生提供放鬆的空間。龔偉表示，旺季時自習室可容納50名學生，目前入住的有15人，多數為長期備考者。他透露，第一批備考公務員的學生中已有3人成功「上岸」。

與山裡自習室的「不打擾」模式不同，南昌市區的「研勝備考中心」則提供一站式服務，樓內自習室、宿舍與餐廳一應俱全，可容納近400名學生。中心配備多名管理員，提供一對一服務，並組織考勤打卡、定期模考，幫助學生保持學習節奏。學生學累了，可以在附近散步、健身或找安靜角落自習，兼顧自主與管理。

塔下村的自習室不僅改變了村民的生活，也帶動了當地創業熱潮。「律成自習室」的成功，使「岸上人」和「夢想舟」相繼開業，村民看到商機，積極翻新民房投入運營。對龔雨欣而言，開辦自習室既滿足了自身學習需求，也為更多學子提供了理想備考場所。

在這片遠離城市喧囂的山村，白天只有雞鳴犬吠，學生與流浪貓狗相伴，夜晚則靜謐如畫。這裡的學子靠自制力與堅持，將民房改造成的自習室打造成了現代版的「閉關學習基地」，也讓塔下村成為南昌乃至江西省內外學子眼中別具特色的「考研村」。

江西南昌大山深處的民房被改造成吃、住、學一體的寄宿自習室。(取材自極目新聞)
江西南昌大山深處的民房被改造成吃、住、學一體的寄宿自習室。(取材自極目新聞)

地鐵站

上一則

山東萊州發現中國首個海底金礦 規模亞洲最大

下一則

深圳16歲「烤雞少年」暴紅 顧客排長龍 每天收入過萬

延伸閱讀

意難平（二九）

意難平（二九）
意難平（二七）

意難平（二七）
11歲湖南女孩發現火災「神對應」 1動作救了一個村

11歲湖南女孩發現火災「神對應」 1動作救了一個村
意難平（二六）

意難平（二六）

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里