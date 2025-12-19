吳艷妮發九宮格寫真被黑 懟酸民：你們那麽閑嗎？

吳艷妮發布九宮格寫真引網友嘲諷，本人霸氣回懟。（取材自荊楚網）

中國田徑名將吳艷妮@吳艷妮Jennie 17日發布一則九宮格寫真，引網友關注。有網友在底下評論，要吳艷妮多把時間花在訓練和兩年制研究生讀了四五年也沒畢業這件事上。荊楚網報導，吳艷妮17日回懟該條評論，稱「你多把時間放在你自己身上吧，多專注自己的工作比什麽都強，所以人太閑不是件好事兒」。

澎湃新聞報導，全運會女子100米欄決賽中，吳艷妮摘得銀牌後淚灑頒獎台，引發爭議。吳艷妮日前接受專訪時表示，「（有人）就會覺得我小家子氣，別人拿冠軍然後你哭，我哭咋了，你今天就是被老闆裁員 ，你不難受嗎？人都是有情緒的生物。」

此外，吳艷妮還回應了被「黑」：「我會去看評論，但我不會因為評論而哭。我只是在生活當中給他們（提供）情緒價值的那個人」、「我覺得很不解的一點是，你們每天真的那麽閑嗎」？

被問及接下來的計畫，她表示：「接下來就是休息，我太累了。」吳艷妮還表示：「自己本來說了要堅強的，但是拿了銀牌以後，想到教練在一天天變老，想盡量把獎拿到，但是很可惜，今天就差那麽一點點。」

對此，教練楊輝回應吳艷妮頒獎時哭了：「要用正常的心態來面對勝敗，本來體育精神就是這樣子，在頒獎台上我們應該微笑來對待熱情的觀眾。你已經很棒了，做得很好。」

吳艷妮22日發文：「和2025賽季說再見！ 這一年，19槍，經常累到不想說話。我實現了許多夢寐以求的突破：在室內世錦賽上首次闖入世界大賽 的半決賽，並擁有了自己的第一個國家紀錄；第一次站上世錦賽跑道，終於拼齊了奧運 會、世錦賽、室內世錦賽和鉆石聯賽這田徑四大世界級賽事的完整版圖。這些時刻，讓我相信所有的汗水都沒有白流。 當然，也有深深的遺憾。亞錦賽的銅牌和全運會的銀牌上，都落有我不甘的淚水。但正是這些高光與失落，交織成我繼續向前的全部動力。 感恩田徑，感恩每一個支持過我的人。剩余五六年的職業生涯內，我會全力以赴，去彌補那些未盡的缺口。前路艱險，其奈我何，再上層樓，未嘗不可。」