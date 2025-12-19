上海居民樓密布186個充電艙 居民恐慌：睡「炸藥包」上

上海虹口一個小區密布186個充電艙，圖為等待換電池的男子。(取材自新聞坊)

上海虹口區一個小區居民近日向媒體反映，樓下一家商鋪竟然設置了186個共享電動車 充換電艙，密集布置在十多平方米的狹小空間內，消防安全存在嚴重隱患，居民甚至形容自己「睡在炸藥包上」，憂心日常生活安全。

圖為上海小區換電櫃拆除現場。(取材自新聞坊)

新聞坊報導，實際走訪上海虹口新電小區發現，該充換電站共承載8個不同品牌的充電平台，空間僅能容納一人走動，正上方即為居民住宅。短短半小時內，有超過30名外賣騎手前去換電，現場僅配備4具乾粉滅火器，未見自動噴淋系統，日常維護與監管情況不明。居民陸女士表示，商鋪旁邊還有餐飲和燃氣設備，安全風險極高。「天天都擔心一旦著火，後果不堪設想。」

新電小區4號樓樓組長出示聯名信顯示，已有九成居民簽名要求站點搬離。居民自去年4月起，多次向街道與相關部門反映，但迄今未見改善。街道平安辦人員坦言，遷移工作困難，因涉及多方利益且無人願接手，短期內難找到既符合安全又便利的替代點位。

承辦人張先生表示，充換電站經營合法，持有營業證照，消防部門也曾檢查過，並強調各品牌遠程監控日常運維。然而，虹口消防支隊防火監督員邵女士指出，充換電櫃設置不需消防審批，是否符合安全要求由市場監管部門負責。她認為「合法不等於合理」，居民的擔憂有其合理性。

據報導，今年11月1日實施的上海市地方標準《電動自行車充換電櫃建設和消防安全管理要求》明確規定，站點應設於室外獨立場地，若需在建築物內設置，必須與生活區隔離，並配備自動報警、自動噴水等消防設施，且每平方米操作空間和排風排煙系統需達標。存量站點的隱患整改因此有了明確法律依據。

報導指出，虹口區多部門之後會同市消防協會專家現場勘查，確認站點多項設置不符新規。市消防協會工程師范新國指出，涉及的3個品牌、5台設備未接入數據管控平台，倉門密度過高，操作空間不足，缺少排風、監控等設施。整改方案已啟動，計畫將站點逐步移至戶外合規位置，並利用有消防條件的公共資源設置新站點。

街道方面表示，這一案例將作為參照，推進轄區其他類似站點清查與整改。按照規畫，上海將在2026年底前建成戶外規範充換電櫃5000個，總換電倉門數達7萬5000個。