我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排2026年3月26日宣判

川普說不久將宣布Fed主席人選 此外他還說了些什麼？

河北一稅務局大廳凳被指形似刑具 網諷：如坐針氈

中國新聞組／北京18日電
河北石家莊市橋西區稅務局大廳凳子被指形似「刑具」。（取材自九派新聞）
河北石家莊市橋西區稅務局大廳凳子被指形似「刑具」。（取材自九派新聞）

河北石家莊市橋西區稅務局大廳凳子被指形似「刑具」，稅務局回應稱，該竹製圓凳為專門定做，具有設計感，大家反饋坐著很舒服，且採購經過正規審批流程，價格比市場同類產品便宜。

綜合媒體報導，網路圖片顯示，該凳子是有一個塑膠圓筒裡面排列著數十根密集竹管，有網友調侃，很像「老虎凳」。有網友上傳該凳子行銷影片稱，該凳子內填充高回彈海綿，坐感「透氣、舒服」，甚至「比家用餐椅更得勁兒」。

但也有網友稱，竹管間隙易袷衣物，久坐後臀部易留印痕，且密集結構可能引發密集恐懼症人群不適，網友說，「不知道誰設計的」、「是不是為了造成如坐針氈的感覺」。

有好奇網友檢索同類竹凳發現，這款凳子價格不菲，電商平台標價覆蓋多個檔位：基本款券後價約445-475元（人民幣，下同，約67.45美元），中端款682-1062元，高階訂製款超2000元。因此質疑稅務局為什麼要採購這麼貴的凳子。

面對網友熱議，石家莊稅務局工作人員回應稱，這批座椅是早年專門定製的，每把造價800元，採用人體工學設計，坐感舒適。然而，這項回應並未得到網友認可，不少親身經歷者現身說法，稱金屬網格硌得人難受，所謂的人體工學並未帶來良好體驗。還有網友對座椅成本提出質疑，認為設計費用過高，性價比遠不及一般座椅。

還好官方及時應對，推出「雙管齊下」 的解決方案：保留部分「藝術座椅」 作為特色展示，同時增設30把普通軟椅供群眾選擇。這項舉措贏得許多網友的點讚，也讓這場風波逐漸平息。

河北石家莊市橋西區稅務局大廳凳子被指形似「刑具」。（取材自微信）
河北石家莊市橋西區稅務局大廳凳子被指形似「刑具」。（取材自微信）

電商

上一則

借款13萬滾到1300萬 「套路貸」新手法 川女還賠上千萬房

延伸閱讀

7天賣10萬件…名下公司涉逃稅1600萬 千萬粉絲網紅仍在直播

7天賣10萬件…名下公司涉逃稅1600萬 千萬粉絲網紅仍在直播
因土地糾紛殺鄰居1家5口 包括2幼兒…河北男被判死

因土地糾紛殺鄰居1家5口 包括2幼兒…河北男被判死
喬州谷內稅務局12月5日起提前休息明年起車牌辦公室改為上午8:30上班

喬州谷內稅務局12月5日起提前休息明年起車牌辦公室改為上午8:30上班
請別再叫我darling（全文完）

請別再叫我darling（全文完）

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」