我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

27歲女從沒來過月經 檢查發現她竟是罕見「男兒身」

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（取材自晨視頻）
示意圖。（取材自晨視頻）

27歲的李女（化名）即將結婚，但因她的月經從未來潮，考量有生育需求，遂專程前往湖南省婦幼保健院就診，經檢查後讓她嚇壞了，原來她被確診為46XY單純性腺發育不全，這一病症也被通俗稱為「女兒身男兒芯」。

據瀟湘晨報報導，湖南省婦幼保健院婦女保健科主任醫師張江霖為李女進行系統檢查後，發現了異常情況：患者染色體核型為46，XY，超聲顯示子宮偏小，無正常卵巢結構，僅存在發育不良的性腺。結合臨床症狀，患者被確診為46XY單純性腺發育不全。

鑑於病例的特殊性，張江霖第一時間聯繫婦三科主任趙璟經全面評估和與患者充分溝通後，一致決定為患者實施性腺探查與切除術。目前，該患者術後恢復狀況良好。婦三科醫療團隊已為其量身定製後續管理方案。

據了解，精原細胞腫瘤是起源於原始生殖細胞的惡性腫瘤，若未及時干預，將嚴重危及患者生命健康。趙璟表示，46XY單純性腺發育不全是一種罕見的性發育異常疾病，在人群中發生率約為1/20000，其發病機制為患者胚胎時期性腺未能正常分化為睪丸或卵巢，最終發育為條索狀性腺。

「這位患者是幸運的，雖然性腺組織已發展為精原細胞惡性腫瘤，但尚未發生轉移和播散，總體預後良好」，趙璟表示，若患者能更早就診並切除發育不良的性腺，完全可以避免惡性腫瘤的發生。

趙璟強調，對於46XY單純性腺發育不全患者，臨床通常建議在青春期後考慮預防性性腺切除術，因為此類患者性腺組織發生惡性腫瘤的風險高達20%到30%，她呼籲，原發性閉經絕非小事，家長和女性群體需高度警惕：若女性年滿15歲有第二性徵發育但無月經來潮，或年滿13歲無第二性徵發育且無月經，應立即前往正規醫院就診檢查，切勿延誤病情。

腫瘤

上一則

國際統一私法協會羅馬總部百年來首設海外辦 明年落戶香港

下一則

偷人老婆還有理？相親雙雙隱瞞已婚 男「送上門」被打

延伸閱讀

衛生棉每小時換…經血量多到頭暈、心悸 別隨便吃藥膳

衛生棉每小時換…經血量多到頭暈、心悸 別隨便吃藥膳
媽媽聯誼會義行不輟 捐助食物銀行及花蓮堰塞湖溢流重災區

媽媽聯誼會義行不輟 捐助食物銀行及花蓮堰塞湖溢流重災區
台今年新生兒恐跌破12萬再創新低 國健署靠這招催生

台今年新生兒恐跌破12萬再創新低 國健署靠這招催生
紅標勁酒是「月經神仙水」? 女顧客猛增 多地賣斷貨

紅標勁酒是「月經神仙水」? 女顧客猛增 多地賣斷貨

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」