我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

中嚴控關鍵礦物出口 走私最重判14年

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國仍在嚴格控管戰略礦產的流出。近日，上海、深圳、廣州等地法院皆宣布相關的判決，走私數量合計達數百噸，涉案人員最重被判刑14年。

深圳市中級人民法院通報一起宣判，此案涉及走私166餘噸銻錠。主嫌王武彬被控與境外合謀或受託將銻錠走私出境，遭以「走私國家禁止進出口的貨物罪」判處有期徒刑12年，並處罰金100萬元（人民幣，下同，約14萬美元）；其餘26人則遭判4個月至5年不等刑期。

同日，上海市第三中級人民法院也通報另一案的宣判，稱嫌犯常永生自2023年11月至今年2月，自行或受託從中國採購鎵、鍺、銻等金屬錠及化合物共計325餘噸，通過偽報品名的方式走私出境，價值1.46億餘元。常永生遭判有期徒刑14年，並處罰金500萬元。協助他的物流公司員工則被判刑3年並處罰金10萬元。

廣州市中級人民法院昨日也宣判3起非法出口銻等貨物的案件，吳紅燕等4名被告遭判處有期徒刑6年至10個月不等，並處罰金。通報稱，其走私貨物數額均達到20萬元以上。

銻、鎵、鍺都被視為稀有戰略金屬，廣泛用於電池、武器、半導體材料、光電元件。中國於2023年起以國家安全、防核擴散為由，陸續對鎵、鍺、銻相關物項實施出口管制。

去年10月中國頒布「兩用物項出口管制條例」，12月宣布「原則上不予許可」對美國出口銻、鎵、鍺等。歷經多次貿易談判，今年釜山川習會後，美國白宮宣布中國將頒發通用許可證，允許向美國終端使用者及全球供應商出口稀土、鎵、鍺、銻和石墨，隨後商務部也公告相關禁令的鬆綁。

白宮 商務部 川習會

上一則

長沙女半裸拒男技師做SPA 竟遭店家嘲諷「孤陋寡聞」

下一則

劍指美國？王毅表態中國挺委內瑞拉 反對單邊霸凌

延伸閱讀

台政院明擬拍板4項國安修法 軍人躺平降敵可重判10年

台政院明擬拍板4項國安修法 軍人躺平降敵可重判10年
走私逾10萬孕婦血樣出境驗胎兒性別 中國黑色產業獲利高

走私逾10萬孕婦血樣出境驗胎兒性別 中國黑色產業獲利高
涉走私輝達高端晶片 布碌崙華人被捕

涉走私輝達高端晶片 布碌崙華人被捕
布碌崙華人及其科技公司涉嫌走私高端輝達晶片被逮捕

布碌崙華人及其科技公司涉嫌走私高端輝達晶片被逮捕

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」