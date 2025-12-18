中嚴控關鍵礦物出口 走私最重判14年

中國仍在嚴格控管戰略礦產的流出。近日，上海、深圳、廣州等地法院皆宣布相關的判決，走私數量合計達數百噸，涉案人員最重被判刑14年。

深圳市中級人民法院通報一起宣判，此案涉及走私166餘噸銻錠。主嫌王武彬被控與境外合謀或受託將銻錠走私出境，遭以「走私國家禁止進出口的貨物罪」判處有期徒刑12年，並處罰金100萬元（人民幣，下同，約14萬美元）；其餘26人則遭判4個月至5年不等刑期。

同日，上海市第三中級人民法院也通報另一案的宣判，稱嫌犯常永生自2023年11月至今年2月，自行或受託從中國採購鎵、鍺、銻等金屬錠及化合物共計325餘噸，通過偽報品名的方式走私出境，價值1.46億餘元。常永生遭判有期徒刑14年，並處罰金500萬元。協助他的物流公司員工則被判刑3年並處罰金10萬元。

廣州市中級人民法院昨日也宣判3起非法出口銻等貨物的案件，吳紅燕等4名被告遭判處有期徒刑6年至10個月不等，並處罰金。通報稱，其走私貨物數額均達到20萬元以上。

銻、鎵、鍺都被視為稀有戰略金屬，廣泛用於電池、武器、半導體材料、光電元件。中國於2023年起以國家安全、防核擴散為由，陸續對鎵、鍺、銻相關物項實施出口管制。

去年10月中國頒布「兩用物項出口管制條例」，12月宣布「原則上不予許可」對美國出口銻、鎵、鍺等。歷經多次貿易談判，今年釜山川習會 後，美國白宮 宣布中國將頒發通用許可證，允許向美國終端使用者及全球供應商出口稀土、鎵、鍺、銻和石墨，隨後商務部 也公告相關禁令的鬆綁。