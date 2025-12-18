我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

長沙女半裸拒男技師做SPA 竟遭店家嘲諷「孤陋寡聞」

中國新聞組／北京18日電
圖為涉事美容機構。（取材自瀟湘晨報 ）
長沙一名黃女士前往美容機構接受肩頸按摩，店家卻在未告知的情況下，讓男技師進入房間為她服務；當時黃女士上半身全裸，明確拒絕男技師服務後，不僅未獲尊重，反而被店家指「大驚小怪」、「孤陋寡聞」。

瀟湘晨報報導，黃女士表示，她前往門市進行肩頸按摩，按照護理要求，脫去上半身衣物並俯臥在按摩床上。期間，一名女負責人為其蓋上毛巾後離開，隨後又有人進入房間。直到聽見對方回應時，黃女士才察覺進來的是一名男性。

「當時我身體是裸露的，聽到是男聲後，我立刻表示無法接受男技師服務。」黃女士說，自己事前從未被告知會由男技師服務，相關安排也未徵得本人同意。

店方雖同意更換女技師，但雙方溝通過程令她情緒崩潰。黃女士表示，店方負責人不僅未第一時間道歉，還指責她「大驚小怪」、「孤陋寡聞」。

「她（店方）甚至還說了一句，說那個男孩子長得標緻，20來歲，都可以做我兒子之類的話。」黃女士表示。

黃女士認為自己遭冒犯，隨即通知丈夫胡先生。「我感覺我老婆已經受到非常大的侮辱。」胡先生表示，「起碼你要先問一下女性，你要尊重她接不接受這樣的服務。」

經店內其他工作人員勸解，最終，這位店長給黃女士道歉。「我就是說可能是幫你安排錯技師了，下次我注意，我先問問你需不需要男技師，不需要，我再給你安排，這個是我安排有錯誤，我給你道歉，對不起。」

