中國「AI天才少女」首亮相演講 羅福莉揭秘MiMo大模型

羅福莉17日在「小米人車家開發者大會」首次演講，介紹開源上線的小米MiMo-V2-Flash及其三大特性。（取材自微博）

中國95後「AI 天才少女」、Xiaomi MiMo大模型負責人羅福莉，17日在「小米 人車家全生態合作夥伴大會」首次公開亮相，介紹開源上線的小米MiMo-V2-Flash及其三大特性，該模型在代碼和代理（Agent）評測基準上躋身全球開源模型前列，以小博大，且具極致推理效率，她指，「在世界級非常公開公正的評估榜單上，在我來看它已經進入了全球top1、2。」

羅福莉介紹，此次開源上線的小米MiMo-V2-Flash具備三大特性。首先它具備超強的代碼和工具調用能力，堪稱代理（Agent）溝通的高效「語言」，讓資訊交互更加順暢無阻；其次，圍繞極致推理效率精心設計模型結構，這是實現「高頻寬」Agent協作的關鍵所在，為複雜任務的協同處理提供了有力支撐；最後，採用全新後訓練範式，通過高效穩定的擴展強化學習訓練，不斷優化模型性能。

羅福莉表示，小米MiMo-V2-Flash具超強基座潛力，雖然總參數只有309B，但代碼和Agent評測基準上全球開源模型Top2。另外，MiMo-V2-Flash具備極致推理效率，在全球大致相同水位的頂尖模型速度和成本象限裡，MiMo-V2-Flash實現了低成本、高速度。

另外在該大會上，小米集團總裁盧偉冰公布小米軟硬體生態最新進展。軟體生態方面，擁有120萬全球軟件開發者，境內全端月分發11億，1800萬遊戲付費用戶數，1300萬內容與服務訂閱用戶。

硬體生態規模方面，全球月活用戶數7.4億，按年增長8.2%；loT設備全球連接量（不包括手機、平板和電腦）10.4億，增長20.2%；全球硬件合作夥伴15000+。

他還宣布，openvela開源生態持續拓展，全球合作夥伴突破100家。賦能1500+品類，搭載設備超1.6億台；生態覆蓋升級，首次實現從IoT芯片到車用MCU的關鍵拓展。

手機業務方面，盧偉冰表示，第三方數據顯示，今年第3季度小米手機在全球市場穩居前三，中國市場前10月排名第2，他並透露2024年小米高階手機出貨量逾1,300萬支，今年預計超過1,500萬支。