吃霸王餐？中女在香港用餐忘付款 求助網路 結局暖心

中國新聞組╱北京17日電
一名中國大陸女生因不習慣香港餐廳「先下單再結帳」，用餐後沒有付款就離開，急得向網民求助。(取材自小紅書)
近期一則關於中國大陸女生在香港餐廳用餐忘記付款的消息，引發網友熱議，也展現出社群互助的暖心一面。

香港01報導，12月13日，一名中國大陸女生在小紅書發文表示，她到香港葵芳新都會廣場一家台式餐廳用餐後，因習慣不同未及時付款便離開，直至當晚與朋友聊天才發現忘記付款。她隨即求助網友，希望有朋友能在第二天協助向餐廳支付款項。

帖文發出後，引來大批網友關注，多數留言指這可能與兩地消費習慣差異有關，「國內一般是先掃碼付款再上菜，所以有時聊得投入容易忘記」、「兩地習慣確實不同，只要不是有心逃單，大家都能理解」。亦有網友表示已聯絡餐廳，協助女生處理款項。

女生在帖文中補充，自己因當天陪朋友聊天及不熟悉餐廳結帳流程，才會疏忽付款，她已透過網友建議，發送短信給餐廳說明情況，並承諾在營業時間再次致電道歉與支付欠款。她對網友的關心與幫助感到心安：「謝謝大家的關心，我會認真道歉的。」

女生14日上午更新訊息表示，已成功向餐廳支付80港元，她附上付款截圖及短訊，確認款項已到位。她感謝店家理解並未責備，也對網友的熱心表示感謝，「隨手發出吐槽帖，沒想到這麼多人看，謝謝大家關心出主意」。

據報導，事件並未造成餐廳經濟損失，也未影響其他顧客，反而透過社群互助展現出人情溫度。多名網友表示，類似事件在旅遊旺季並不罕見，重要的是消費者能及時補繳款項，並保持誠信態度。

事件引發的討論，也提醒兩地旅客，消費習慣存在差異。香港餐飲普遍採先用餐後結帳模式，而中國大陸許多餐廳則習慣先付款再用餐。這起小插曲最終以溫馨結局收尾，既反映了社群力量，也彰顯消費者與店家的互信。對於張貼求助的女生而言，除了完成付款，更獲得了來自陌生人的善意支持，讓一場潛在的「霸王餐」事件轉為正面示範。

香港 小紅書

延伸閱讀

