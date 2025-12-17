福州煎餅叔叔罹癌 小吃街齊換同一收款碼助籌款

福建小吃街一名販售煎餅的攤主罹癌，家屬發出籌款求助信，多名攤主隨即將自家收款碼更換為罹癌攤主的收款碼，協助籌措醫療費。(取材自極目新聞)

福建師範大學旗山校區小吃街近日出現暖心一幕。販售煎餅的攤主張建武日前確診癌症 ，家屬發出籌款求助信，多名攤主隨即將自家收款二維碼更換為張建武的收款碼，協助籌措醫療費 用。短短六天內，相關捐款金額已累計超過30萬元(人民幣，下同)。

極目新聞報導，張建武今年50歲，福建南平浦城人，兩年前到福州謀生，在師大旗山校區小吃街擺攤賣煎餅，是家中主要經濟來源。其妻龔寶玉表示，丈夫近日確診為癌症晚期，突如其來的病情讓全家陷入困境。家中尚有兩名子女，大女兒就讀大學一年級，小兒子仍在就讀小學。

12月9日，龔寶玉透過網路籌款平台發布求助信，希望籌措丈夫後續醫療費。隔日，小吃街多名攤主自發行動，將各自攤位的收款碼統一更換為張建武的個人收款碼，讓前來消費的學生能直接捐助。

龔寶玉指出，過去一周內，手機不斷收到收款通知，善款來源包括學生、攤主、熱心網友，以及部分政府部門與公益單位。由於她需全天照顧住院的丈夫，直到12月15日晚間才完成初步統計，金額已達30萬元出頭。

同在小吃街經營的攤主鄭女士表示，得知張建武患病後，許多攤主都希望盡一份心力。她說，自己決定每賣出一份餐點便捐出部分收入，當晚共籌得約800元，全數轉交給張建武家屬。她也提到，近期還有網紅到小吃街義賣，為張建武籌款。

張建武戶籍所在地浦城縣古樓鄉政府證實，已啟動相關社會救助程序，協助其申請低保資格，並提供3000元臨時救助金；另有企業透過浦城縣紅十字會捐款支援。相關部門表示，後續將視實際情況提供進一步協助。

張建武在病床上接受媒體訪問時表示，感謝學生與社會各界的幫助，若病情好轉，希望能重返小吃街繼續做煎餅，回報大家的善意。