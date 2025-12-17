我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽署行政公告 旅遊禁令擴大到39國

走私逾10萬孕婦血樣驗胎性別 中國黑色產業獲利高

福州煎餅叔叔罹癌 小吃街齊換同一收款碼助籌款

中國新聞組╱福州17日電
福建小吃街一名販售煎餅的攤主罹癌，家屬發出籌款求助信，多名攤主隨即將自家收款碼更換為罹癌攤主的收款碼，協助籌措醫療費。(取材自極目新聞)
福建小吃街一名販售煎餅的攤主罹癌，家屬發出籌款求助信，多名攤主隨即將自家收款碼更換為罹癌攤主的收款碼，協助籌措醫療費。(取材自極目新聞)

福建師範大學旗山校區小吃街近日出現暖心一幕。販售煎餅的攤主張建武日前確診癌症，家屬發出籌款求助信，多名攤主隨即將自家收款二維碼更換為張建武的收款碼，協助籌措醫療費用。短短六天內，相關捐款金額已累計超過30萬元(人民幣，下同)。

極目新聞報導，張建武今年50歲，福建南平浦城人，兩年前到福州謀生，在師大旗山校區小吃街擺攤賣煎餅，是家中主要經濟來源。其妻龔寶玉表示，丈夫近日確診為癌症晚期，突如其來的病情讓全家陷入困境。家中尚有兩名子女，大女兒就讀大學一年級，小兒子仍在就讀小學。

12月9日，龔寶玉透過網路籌款平台發布求助信，希望籌措丈夫後續醫療費。隔日，小吃街多名攤主自發行動，將各自攤位的收款碼統一更換為張建武的個人收款碼，讓前來消費的學生能直接捐助。

龔寶玉指出，過去一周內，手機不斷收到收款通知，善款來源包括學生、攤主、熱心網友，以及部分政府部門與公益單位。由於她需全天照顧住院的丈夫，直到12月15日晚間才完成初步統計，金額已達30萬元出頭。

同在小吃街經營的攤主鄭女士表示，得知張建武患病後，許多攤主都希望盡一份心力。她說，自己決定每賣出一份餐點便捐出部分收入，當晚共籌得約800元，全數轉交給張建武家屬。她也提到，近期還有網紅到小吃街義賣，為張建武籌款。

張建武戶籍所在地浦城縣古樓鄉政府證實，已啟動相關社會救助程序，協助其申請低保資格，並提供3000元臨時救助金；另有企業透過浦城縣紅十字會捐款支援。相關部門表示，後續將視實際情況提供進一步協助。

張建武在病床上接受媒體訪問時表示，感謝學生與社會各界的幫助，若病情好轉，希望能重返小吃街繼續做煎餅，回報大家的善意。

癌症 醫療費

上一則

走私逾10萬孕婦血樣出境驗胎兒性別 中國黑色產業獲利高

延伸閱讀

乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖10年罹癌 醫示警常見迷思

乳房腫塊會滑動沒事？7旬婦拖10年罹癌 醫示警常見迷思
眾籌救必需品 「月帳單」募款去年暴增3倍 今年再增20%

眾籌救必需品 「月帳單」募款去年暴增3倍 今年再增20%
華榮慈善基金會籌款 送愛台灣偏鄉兒童

華榮慈善基金會籌款 送愛台灣偏鄉兒童
華興多元文化中心 聖誕歌舞慈善活動為香港大火籌款

華興多元文化中心 聖誕歌舞慈善活動為香港大火籌款

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效