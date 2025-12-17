治盜版?穩定壓倒一切?「清朝條約全集」遭下架 扯上俄

「清朝條約全集」15日突然多個主流電商平台下架。(取材自微博)

由黑龍江人民出版社出版的「清朝條約全集」實體書以及電子版，15日突然在淘寶 、京東、拼多多 等多個主流電商平台下架，引發全網對歷史文獻管控動機的猜測，官方解釋是為整治盜版，但也有不少網友認為有「掩蓋歷史」之嫌。相關話題登上熱搜。

整套三本的「清朝條約全集」是1991年由黑龍江人民出版社出版，主編田濤在學術界以研究清朝歷史和不平等條約而聞名。當時一套售價486元人民幣(約69美元)，如今這套書已是絕版，網上能買到的多是影印本。

「清朝條約全集」收錄1175份清朝條約（含章程、合約），除「南京條約」「辛丑條約」等核心不平等條約外，還涉及與秘魯、巴西、墨西哥甚至剛果（時為比利時殖民地）等「弱國」簽約的冷門史實。其中「中剛條約」（1898年）誤傳為割地賠款，實際為互惠通商條款。

原本是非常冷門的一套書，近日卻因為「突然下架」火了。

據悉，淘寶、京東、拼多多等平台在15日同步下架實體書和電子版。有網友曬出搜尋截圖，證實平台顯示「無商品」或跳到其他書籍，已購電子版甚至被強制退款，不少人表示，「這種操作很不尋常」。

官方解釋是為整治版權，畢竟正版絕版20多年，平台低價銷售的盜版影印本涉嫌侵權。但多數網友並不認同此說法，甚至引發「遮蔽歷史」猜測。不少人調侃「愈下架愈想看」，還有人說，「這是歷史，沒必要下架啊，只要這本書不是胡亂寫的，就應該讓民眾知道這段歷史。」

知乎網友「林先生」分析說，「這件事情很有意思，很多人會覺得一個死了100年的王朝簽署的條約，為什麼會下架？按道理來說，清朝簽署的不平等條約，跟現在的關係已經非常微弱了，不至於出現全網下架」。

他還說，「這件事很多人會認為，背後可能是神祕大手起作用。但真正的原因是『穩定壓倒一切』……且可能存在著一個俄羅斯 的問題，清朝簽訂的不平等條約中，割讓領土面積最大、最徹底的，其實是針對沙俄（即現在的俄羅斯）。」