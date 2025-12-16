泰繳獲柬武器 網友認出：中製反坦克導彈 1枚10萬美元

柬埔寨的中國造GAM-102型導彈被泰國繳獲。（取材自觀察者網）

泰國 和柬埔寨邊境 近日衝突不斷，泰國軍隊在攻克柬軍一處陣地後，繳獲柬埔寨軍隊的一些高價先進的玩意兒——一排高強度工程塑料製作的反坦克導彈包裝筒，還有一些配套設備，甚至發射筒。眼尖網友一眼就認出來了，被繳獲的是由中國某企業製造的、使用紅外成像制導模式的先進反坦克導彈GAM-102型。

觀察者網報導，從此次泰國軍隊占領柬埔寨軍隊陣地後繳獲的裝備來看，照片中出現五個工程塑料製造的包裝筒、兩個不同尺寸規格的大箱子和一部已經組裝好了的反坦克導彈發射裝置：其中包裝筒的外形和美國的「標槍」反坦克導彈包裝筒比較類似，採用高強度工程塑料製造，筒體中部有加強邊，筒體前方似乎還有充氮氣接口和檢測插頭等。從前部打開筒體後，抽出預包好的反坦克導彈，可以看見導彈上纏繞著起到減震作用的適配器，還有背帶和附件包等，去除這些附屬設備後即可使用。

兩個大箱子裡，其中一個大箱子上寫有「GAM-102 CLU SIGHT」字樣，很明顯這是GAM-102的CLU（發射指令）模塊。模塊箱裡分兩部分，左側應該是主體部分，可以看到CLU模塊已經被取出，只剩下一些附件、電纜等等備品還丟在箱子裡。而右側應該是輔助部分，可能是在行軍時將CLU拆卸下來便於背著攜行的。

而在這一堆包裝筒、CLU箱子之間，還有一具已經組裝完畢的GAM-102型反坦克導彈發射裝置。看起來和「標槍」式反坦克導彈不同的是，GAM-102並不是典型的單兵使用型反坦克導彈，而是一種安裝了三腳架的反坦克導彈，發射裝置的外形設計等，倒是和紅箭-8型（A/AFT-8）反坦克導彈有些類似。

據報導，雖然發射器（包括CLU）的設計和勤務習慣可能和紅箭-8型反坦克導彈比較類似，但是GAM-102的性能可比紅箭-8要酷得多了。畢竟紅箭-8那還是線導式反坦克導彈，需要操作手在導彈發射後進行瞄準線制導，不具備發射後不管的能力，也不具備打擊反斜面目標的能力。

而GAM-102使用的則是比FGM-148標槍式反坦克導彈要先進的非制冷紅外探測器，反應時間更短，對典型裝甲目標的打擊距離在2000米以上。導彈安裝有破甲戰鬥部，對均質鋼裝甲破甲深度可以達到約1000毫米，具備擊穿典型第三代主戰坦克主裝甲的能力——不過，好貨肯定不便宜，網傳GAM-102的對外報價大概是10-11.2萬美元。

報導稱，從被繳獲的GAM-102的數量來看，應該是一個反坦克導彈戰鬥小組，被派到前線上來阻滯泰軍機械化部隊前進的步伐的。這也可以看出來，柬埔寨軍隊對泰軍的機械化突擊能力是有一定準備的。