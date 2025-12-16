我的頻道

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論說法震撼遺孀與盟友

掃地機器人始祖「iRobot」破產 股票清零 中資接手

泰繳獲柬武器 網友認出：中製反坦克導彈 1枚10萬美元

中國新聞組／北京16日電
柬埔寨的中國造GAM-102型導彈被泰國繳獲。（取材自觀察者網）
泰國柬埔寨邊境近日衝突不斷，泰國軍隊在攻克柬軍一處陣地後，繳獲柬埔寨軍隊的一些高價先進的玩意兒——一排高強度工程塑料製作的反坦克導彈包裝筒，還有一些配套設備，甚至發射筒。眼尖網友一眼就認出來了，被繳獲的是由中國某企業製造的、使用紅外成像制導模式的先進反坦克導彈GAM-102型。

來源：YouTube

觀察者網報導，從此次泰國軍隊占領柬埔寨軍隊陣地後繳獲的裝備來看，照片中出現五個工程塑料製造的包裝筒、兩個不同尺寸規格的大箱子和一部已經組裝好了的反坦克導彈發射裝置：其中包裝筒的外形和美國的「標槍」反坦克導彈包裝筒比較類似，採用高強度工程塑料製造，筒體中部有加強邊，筒體前方似乎還有充氮氣接口和檢測插頭等。從前部打開筒體後，抽出預包好的反坦克導彈，可以看見導彈上纏繞著起到減震作用的適配器，還有背帶和附件包等，去除這些附屬設備後即可使用。

兩個大箱子裡，其中一個大箱子上寫有「GAM-102 CLU SIGHT」字樣，很明顯這是GAM-102的CLU（發射指令）模塊。模塊箱裡分兩部分，左側應該是主體部分，可以看到CLU模塊已經被取出，只剩下一些附件、電纜等等備品還丟在箱子裡。而右側應該是輔助部分，可能是在行軍時將CLU拆卸下來便於背著攜行的。

而在這一堆包裝筒、CLU箱子之間，還有一具已經組裝完畢的GAM-102型反坦克導彈發射裝置。看起來和「標槍」式反坦克導彈不同的是，GAM-102並不是典型的單兵使用型反坦克導彈，而是一種安裝了三腳架的反坦克導彈，發射裝置的外形設計等，倒是和紅箭-8型（A/AFT-8）反坦克導彈有些類似。

據報導，雖然發射器（包括CLU）的設計和勤務習慣可能和紅箭-8型反坦克導彈比較類似，但是GAM-102的性能可比紅箭-8要酷得多了。畢竟紅箭-8那還是線導式反坦克導彈，需要操作手在導彈發射後進行瞄準線制導，不具備發射後不管的能力，也不具備打擊反斜面目標的能力。

而GAM-102使用的則是比FGM-148標槍式反坦克導彈要先進的非制冷紅外探測器，反應時間更短，對典型裝甲目標的打擊距離在2000米以上。導彈安裝有破甲戰鬥部，對均質鋼裝甲破甲深度可以達到約1000毫米，具備擊穿典型第三代主戰坦克主裝甲的能力——不過，好貨肯定不便宜，網傳GAM-102的對外報價大概是10-11.2萬美元。

報導稱，從被繳獲的GAM-102的數量來看，應該是一個反坦克導彈戰鬥小組，被派到前線上來阻滯泰軍機械化部隊前進的步伐的。這也可以看出來，柬埔寨軍隊對泰軍的機械化突擊能力是有一定準備的。

柬埔寨 泰國 邊境

全裸做SPA被安排男技師 長沙女拒絕…被酸「孤陋寡聞」

柬埔寨控泰國侵入境內深處 轟炸吳哥古蹟所在省分

中製「空中幽靈」重大突破 隱形無人機彩虹-7成功首飛

布朗大學2死9傷槍案 24歲威州男被捕 房間內起出2把手槍

與柬埔寨交火擴及沿海 泰國宣布達叻府宵禁

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

