南方男到哈爾濱被凍到小腿噴血 巡邏警苦口婆心勸1句話

一名女子求助哈爾濱警察，稱其男友腿部靜脈曲張血管破裂。（取材自大象新聞）

「#東北的冷真的能凍爆血管#」近日在網上引發討論。一名南方遊客日前到黑龍江哈爾濱遊玩，凍到血管破裂，女友求助警察。警察表示，「在東北，出門你就得穿上棉褲。」網友說，別把東北的冷當玩笑，引發全網對極寒危害的聚焦。

來源：YouTube

大象新聞報導，近日，黑龍江哈爾濱中央大街的巡邏民警接到一名女子求助，稱其男友腿部靜脈曲張血管破裂，且出血量較大。兩名民警立即跟隨女子趕往現場，只見一名男子面色蒼白地癱坐在長椅上，雙手緊緊按著小腿，鮮血已浸透褲管，在地面留下痕跡。

男子自述有靜脈曲張病史且先前多次血管破裂。考慮到夜間氣溫較低，持續出血極易引發休克，現場民警合力將傷者轉移至附近酒店，就近警務站人員取來急救箱做應急處置，剪開男子褲子的一瞬間，鮮血噴湧而出。

民警用紗布按壓、止血帶勒緊的方式止血，一邊救助一邊囑咐「在東北，出門你就得穿上棉褲」。

警方「棉褲警告」成全網關鍵字，批判為美觀拒穿保暖衣物的行為屬「健康賭命」。事件引發對南北氣候認知差異的反思：部分南方遊客低估黑龍江嚴寒威力（零下40℃可凍硬豬肉），當地網友疾呼「別把東北的冷當玩笑」。網友說：「在東北生活了幾十年，第一次聽說」。