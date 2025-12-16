麥當勞全面漲價 中國消費者哀嚎：天塌了

我的頻道

中國新聞組／北京16日電
中國麥當勞多項餐點漲價，很快就成為網友熱議話題。（美聯社）
有中國網友15日在社交平台發文稱：「麥當勞漲價了，餐品的價格均有所上調，漲幅在0.5元(人民幣，約0.07美元)至1元，包括多款漢堡、小食及套餐」。消息傳出引發網友一片哀嚎，有網友說，「天塌了」、「我的工資沒漲，快吃不起了」。不過，被戲稱為「窮鬼套餐」的「1+1隨心配」套餐，其基本價格在此次調整中並未變動，

據深圳新聞網報導，麥當勞巨無霸漢堡（大麥克）、雙層深海鱈魚堡、麥香魚、麥樂雞（麥克雞塊）、大塊雞排的價格都調漲1元；在小食方面，中份薯條、玉米杯（玉米濃湯）、麥旋風（冰旋風）等上漲0.5元。

值得注意的是，被網友調侃為「窮鬼套餐」的「1+1隨心配」（1+1星級點）套餐價格這次並未調整，仍為13.9元起，但其中搭配不同的單品，出現了1元漲幅的組合方式。這被部分網友解讀為一種「結構性漲價」。

對此，麥當勞方面表示，2025年12月15日起，部分餐品的價格增加0.5到1元。

麥當勞漲價的消息很快就成為網友熱議的話題，在微博上，網友紛紛留言稱，「快樂沒了」、「1+1別漲就行」。還有網友表示，「都已經縮成迷你堡了，還要漲價」、「還是那句話，啥都漲，就是工資沒漲」、「只要方便麵不漲，還能湊活」。

更有消費者吐槽，在價格上調的同時，感覺部分產品的份量似乎有所「縮水」。

觀察者網報導，麥當勞的這次調價，是近期餐飲業普遍面臨成本壓力下的縮影。去年底，肯德基也宣布了兩年來的首次漲價，部分產品平均漲幅為2%。此外，被視為「平價王者」的薩莉亞，自去年起在中國市場亦多次對菜價進行小幅上調。

報導說，麥當勞年末再漲價，「窮鬼套餐」成最後堅守？整體而言，麥當勞此次漲價是消費市場的一個切面，它連結全球供應鏈波動、勞動市場變化與本土消費情緒。當「窮鬼套餐」成為消費者心中最後的性價比防線，餐飲品牌們如何在成本高企的時代，既守住利潤底線，又不失去廣大顧客的「快樂」，將成為一場長期的考驗。

中國麥當勞多項餐點漲價，有網友高喊：「天塌了！」（取材自深圳新聞網）
