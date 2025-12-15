年輕人熱中「出片」 新疆雪鄉雪景房 1晚萬元仍被訂爆

禾木某民宿外觀。（取材自中新經緯）

這個冰雪季，熱中「出片」的年輕遊客，將「童話雪鄉」新疆 禾木的「雪景房」捧成了新的財富密碼。

中新經緯報導，有民宿老闆張海（化名）指出，目前他運營的民宿一共七個房型，每晚價格在3868元（人民幣，下同，約548美元）至9868元不等。民宿於12月初進入預訂熱門時間，其中熱門房型如3868元的獨棟小木屋，及8868元和9868元、適合多人入住的房型，一般需要提前一個月甚至更久才能訂上。「我們的主要客群是90後、00後的年輕群體以及追求品質的親子 家庭。」張海表示，「像是落地窗雪景和全屋地暖這樣的房間，往往更受他們喜愛。高顏值、高『出片率』，更便於他們在社交媒體上分享。」

「禾木帶大窗戶的木屋民宿，我們提前半個月問，民宿那邊都說房源很緊張。」剛結束新疆旅行的四川居民叉燒(化名)說，「我住的那家民宿一晚1500元，最後還是找當地旅行社才訂上的，想自己訂上很難。」

另一位剛從新疆回來的廣西居民三三(化名)也感受到了當前禾木木屋民宿房源的緊俏：「我提前十來天預訂的，看上的那家民宿已經沒有選擇房型的余地了。帶大窗戶這樣的熱門房型，現在更是都被訂光了。」

據三三介紹，她於12月5日入住這家民宿，一晚房價為1700元。美團App上，12月15日直至元旦假期間，該民宿的同款熱門房型已被全部訂完。而在春節 期間，該房型價格已漲至每晚2160元。

在攜程等OTA平台上，今年12月至明年2月，禾木民宿的價格並不便宜，但有不少已被預訂一空。

禾木民宿的熱門房型多為一樓平房，通常都帶有一扇可以看到窗外雪景的大窗戶，內部裝修突出當地民族特色，以木製為主。

在問及為何熱中於入住禾木小木屋時，叉燒和三三不約而同地回答：窗戶拍照很出片。

「小木屋氛圍真的很好，窗戶很大，外面的雪景非常漂亮，房間裡又很暖和，坐在屋裡看雪景，都能看上一整天。」叉燒說。

公開資料顯示，禾木位於新疆阿勒泰地區布爾津縣境內，如今已成為新疆網紅旅遊目的地之一。在抖音平台上，「禾木」和「禾木村」詞條播放量現已分別達到21.4億次和35.7億次。而作為當地特色民居，禾木木屋也成為遊客不遠千里奔赴的打卡地。

