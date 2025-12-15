為取1物…青海3男用無人機 5天獵殺9隻保護動物馬麝

被獵殺的馬麝。（取材自紅星新聞）

青海省一個由三人組成的盜獵團伙在短短五天裡，便獵殺了九隻國家一級保護動物馬麝，目的只為割下雄獸腹部的麝香腺囊。

紅星新聞報導，今年10月5日晚上，曲麻萊縣公安局在該縣巴干鄉團結村境內抓獲三名盜獵男子。被抓獲時，三人正利用無人機 墜箭實施盜獵，除了盜獵工具和作案車輛，警方還現場查獲了他們割取的麝香四個。

嫌疑人用於盜獵的箭頭。（取材自紅星新聞）

在反覆審訊和大量證據面前，該團伙交代了在短短五天裡，共計獵殺了九隻馬麝。

馬麝是國家一級重點保護野生動物，雄性馬麝腹部有麝香腺囊。曲麻萊縣公安局副局長張紀偉說，該團伙獵殺馬麝就是為了割取麝香，被獵殺的九隻馬麝中，有四隻為雄性。他們獵殺後，先檢查是雄獸還是雌獸，雌獸直接遺棄，雄獸會割取麝香後再遺棄。

嫌疑人指認作案現場。（取材自紅星新聞）

該團伙選擇晚上作案，利用無人機和熱成像儀搜尋馬麝。因當地牧民發現有人頻繁在夜間飛無人機，疑似非法捕獵而選擇報警。接報後，曲麻萊縣公安局黨委高度重視，指派刑偵大隊聯合巴干鄉派出所警力趕往現場處置，當場抓獲嫌疑人康某、李某、鍾某。

嫌疑人在網上購買的用於非法狩獵的裝備。（取材自紅星新聞）

張紀偉表示，這是當地警方偵辦的第一起無人機墜箭獵殺野生動物的案件。無人機組裝熱成像儀、墜箭發射裝置等設備，是非常高效、隱蔽的盜獵手段。

被抓獲的康某、李某、鍾某三人，有著明確的分工。康某出資購買無人機等裝備，提供作案車輛。鍾某和李某受雇於康某，其中鍾某以1000元日薪被聘請充當無人機飛手，李某專門負責割取麝香。李某也是康某花300元日薪聘，負責根據GPS定位找到馬麝屍體，如果是雄性的，便割取麝香。

張紀偉介紹，目前涉案三人已被批准逮捕，案件已進入司法訴訟階段。