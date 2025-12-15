我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

為取1物…青海3男用無人機 5天獵殺9隻保護動物馬麝

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
被獵殺的馬麝。（取材自紅星新聞）
被獵殺的馬麝。（取材自紅星新聞）

青海省一個由三人組成的盜獵團伙在短短五天裡，便獵殺了九隻國家一級保護動物馬麝，目的只為割下雄獸腹部的麝香腺囊。

紅星新聞報導，今年10月5日晚上，曲麻萊縣公安局在該縣巴干鄉團結村境內抓獲三名盜獵男子。被抓獲時，三人正利用無人機墜箭實施盜獵，除了盜獵工具和作案車輛，警方還現場查獲了他們割取的麝香四個。

嫌疑人用於盜獵的箭頭。（取材自紅星新聞）
嫌疑人用於盜獵的箭頭。（取材自紅星新聞）

在反覆審訊和大量證據面前，該團伙交代了在短短五天裡，共計獵殺了九隻馬麝。

馬麝是國家一級重點保護野生動物，雄性馬麝腹部有麝香腺囊。曲麻萊縣公安局副局長張紀偉說，該團伙獵殺馬麝就是為了割取麝香，被獵殺的九隻馬麝中，有四隻為雄性。他們獵殺後，先檢查是雄獸還是雌獸，雌獸直接遺棄，雄獸會割取麝香後再遺棄。

嫌疑人指認作案現場。（取材自紅星新聞）
嫌疑人指認作案現場。（取材自紅星新聞）

該團伙選擇晚上作案，利用無人機和熱成像儀搜尋馬麝。因當地牧民發現有人頻繁在夜間飛無人機，疑似非法捕獵而選擇報警。接報後，曲麻萊縣公安局黨委高度重視，指派刑偵大隊聯合巴干鄉派出所警力趕往現場處置，當場抓獲嫌疑人康某、李某、鍾某。

嫌疑人在網上購買的用於非法狩獵的裝備。（取材自紅星新聞）
嫌疑人在網上購買的用於非法狩獵的裝備。（取材自紅星新聞）

張紀偉表示，這是當地警方偵辦的第一起無人機墜箭獵殺野生動物的案件。無人機組裝熱成像儀、墜箭發射裝置等設備，是非常高效、隱蔽的盜獵手段。

被抓獲的康某、李某、鍾某三人，有著明確的分工。康某出資購買無人機等裝備，提供作案車輛。鍾某和李某受雇於康某，其中鍾某以1000元日薪被聘請充當無人機飛手，李某專門負責割取麝香。李某也是康某花300元日薪聘，負責根據GPS定位找到馬麝屍體，如果是雄性的，便割取麝香。

張紀偉介紹，目前涉案三人已被批准逮捕，案件已進入司法訴訟階段。

無人機

上一則

黎智英3項罪成 李家超：裁決維護香港核心價值

下一則

年輕人熱中「出片」 新疆雪鄉雪景房 1晚萬元仍被訂爆

延伸閱讀

南韓獨檢組揭尹錫悅戒嚴黑幕 派無人機挑釁北韓奪權計畫破局

南韓獨檢組揭尹錫悅戒嚴黑幕 派無人機挑釁北韓奪權計畫破局
WSJ：台灣上月參加夏威夷多國演訓 模擬跨島飛彈射擊

WSJ：台灣上月參加夏威夷多國演訓 模擬跨島飛彈射擊
無人機襲蘇丹南部 聯合國維和部隊6人喪命

無人機襲蘇丹南部 聯合國維和部隊6人喪命
重慶無人機崖洞探祕驚見乾屍 死者身分曝光

重慶無人機崖洞探祕驚見乾屍 死者身分曝光

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽