「湖南伢子團」5小伙穿省服模仿BIGBANG 土味引爆話題

中國新聞組／北京15日電
從左到右依次是兵兵、小偉、小鵬、家琪、小藍（小宋）。（取材自極目新聞）
繼雲南模仿BIGBANG男團走紅後，湖南也推出模仿BIGBANG走紅男團--湖南伢子團，以土味風格引爆話題。他們「出道」的第一條視頻，穿著湖南省服在菜市場跳舞，自稱「鄉裡別進城」……，獲得超過8萬點讚，被不少網友戲稱為「年底湖南和雲南打巔峰賽」。

來源：YouTube

極目新聞報導，湖南伢子團的五位成員都是23-24歲的年輕人，來自湖南各個地方，隊長家琪說，「其實一開始也只是抱著拍個視頻玩一玩的想法，我很喜歡看關恆老師的直播，就也想拍一個類似的視頻，發朋友圈喊了一嗓子，一下來了五個人。」家琪在一家機構兼職教小朋友跳街舞，小鵬是兼職街舞老師，團隊的「門面」小偉則是健身教練。隊伍裡染著白色頭髮的是兵兵，平時跑外賣維生；穿著藍色圍裙的「小藍」實際姓宋，是一名服裝店店員。

五人穿著湖南「省服」跳舞。（取材自極目新聞）
視頻中，五個男生穿著「湖南省服」棉睡衣睡褲跳舞，有時候在金黃色的田地裡跳，有時在樓下的菜市場裡跳舞，有時在長沙黃興廣場跳舞，十天左右已積累了過萬的粉絲。

兵兵表示，他一邊送外賣一邊跳舞，「因為感覺在堅持自己喜歡的事情，因為我心裡一直有個跳舞的夢想，所以還挺開心的」。

家琪說，他們大多是一邊做兼職一邊兼顧排練、跳舞和拍短視頻、直播。比如他和小鵬仍在兼職教小朋友跳街舞，小藍則辭去了服裝店員工作，投入訓練中，偶爾也跑跑滴滴維持生活。小藍因為沒有舞蹈基礎，經常跟不上團隊，動作像「張牙舞爪」，和成員的反差大，反而吸引了很多網友觀看：「就想看小藍還能出什麼洋相」。

團隊成員稱，目前他們已經開始了直播，「還沒什麼收益」，目前拍視頻和運鏡全靠一台手機，跳舞也是自己對著視頻一幀一幀琢磨，對於「湖南和雲南打巔峰賽」的評論，他們稱，目前水平和雲南BIGBANG還有很大差距，會繼續磨煉舞蹈，希望能給觀眾帶來更多的歡樂。

