11歲湖南女孩發現火災「神對應」 1動作救了一個村

中國新聞組／北京15日電
楊藝馨（右）獲頒「消防小衛士」榮譽稱號。（取材自羊城晚報）
日前湖南省湘潭市湘鄉市潭市鎮榔石村一民房突發火災，房屋廚房猛烈燃燒，滾滾濃煙裹挾著明火不斷向外竄出，不小心就可能引發一場山林大火。幸好一名11歲女孩楊藝馨發現後立刻打119報警，清晰說明發生火災的詳細地址及現場情況，更與家人協力將易燃物移至安全區域，成功阻止火勢蔓延。楊藝馨事後獲頒「消防小衛士」榮譽稱號，網友紛紛稱讚她機智又勇敢。

羊城晚報報導，11月29日下午，榔石村一間民房突然發生火災，當時正在外婆家探親的楊藝馨表示，「我在家裡聞到了一股燒焦的煙味，順著味道走出來，看見他們家火光四射，喊門發現他家裡一個人都沒有，趕緊撥打119報警。」

楊藝馨說，當天因外婆家中電器跳閘，她在出門查看時發現鄰居家起火，隨後立即告知家人，並用外婆的手機撥通119報警電話，清晰說明了發生火災的詳細地址與現場情況。當時起火房屋廚房區域猛烈燃燒，滾滾濃煙裹挾著明火，房屋頂部瓦片已被全部燒毀，木質房梁隨時有坍塌風險。

除此之外，楊藝馨與家人發現起火房屋後堆放著大量柴火，旁邊還緊挨著茂密山林，若火勢進一步蔓延，很有可能會引發山林火災。他們迅速行動起來，將易燃物轉移至安全區域。之後消防員抵達現場全力撲救，火災被撲滅。

湖南省湘潭市湘鄉市潭市鎮榔石村一民房突發火災。（取材自央視新聞）
屋內被燒毀。（取材自央視新聞）
據了解，失火民房的屋主燻製臘肉時外出砍樹，卻未關閉明火，也沒安排他人看守，導致火星引燃周邊可燃物，因此引發火災。幸好楊藝馨及其家人發現火情後正確處置，才阻止火勢進一步蔓延，避免釀成更嚴重的後果。

為此，榔石村村委會寫了一封感謝信送至楓樹山中航城小學，讚揚楊藝馨及時發現火情並報警，助力消防部門快速處置，守護了村民生命財產安全。為表彰楊藝馨的突出表現，學校特地邀請雨花區洞井消防救援站的消防輔導員為她頒發「消防小衛士」榮譽稱號。

榔石村村委員寫給楊藝馨的感謝信。(取材自羊城晚報)
