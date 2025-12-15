我的頻道

華府連日低溫道路結冰 周末可望回暖至華氏50度

家裡放聖誕紅應景過節 別犯這7個照護錯誤

小米YU7新車副駕駛座上有異物 杭州買主：侮辱性極強

中國新聞組／杭州15日電
圖為小葉收到的瑕疵車。（取材自1818黃金眼）
小米YU7上市後銷量火熱，卻也爭議不斷。近日杭州有民眾下定了一輛車，卻在交車時在副駕駛座上發現異物，怒批「侮辱性極強」，原本充滿期待買車，現在到底要不要提車，都讓她心裡沒底。

「1818黃金眼」報導，小葉是小米品牌的忠實粉絲，小米汽車6月發布了新車後，她隨即果斷下手定了一輛小米YU7 Pro，是她人生第一輛車。

小葉付了5000元（人民幣，下同，約713美元）定金，鎖單後預計35到38周交付。11月29日，小葉接到小米汽車銷售的電話，銷售人員問她能不能接受一輛相同配置的順延車輛。小葉表示，工作人員告訴她，所謂的「順延車」是指其他客戶取消訂單，車輛生產後沒有交付，再進行轉賣的新車。小葉與對方明確協商，強調自己不接受瑕疵車、問題車，在此前提下，她付清所有尾款，而這輛「順延車」來自廈門，預計三、四天後能到杭州。

12月1日下午，銷售通知小葉，車已經到了錢塘區的小米汽車交付中心，能提車了，同時告知這是一輛瑕疵車。

小葉說，她從蕭山區趕到交付中心要花不少時間，當時她提出先拍照給她看看，再決定過不過去，但銷售人員沒有答應。最終，小葉協調了手上的工作，當天晚上到了交付中心，卻發現車輛後輪開門把手附近的白色漆面上有黃點，甚至在副駕駛座上發現異物，讓她沒辦法接受。

小葉在副駕駛座上發現了異物。（取材自1818黃金眼）
小葉表示，「那個交付工作人員說是一根線頭，把它搞到地上，但是我已經留了圖片的證據。雖然實際的傷害性不大，但是你可以想像到，這輛車之前經歷過了一個什麼樣的情況。我覺得真的侮辱性極強。」

原本已經準備好要提車的小葉發現問題後，決定不提車了，她認為交付中心給她造成了很大的麻煩，便要求6000積分的補償，但對接的銷售則總是回應：「我往上報了，你等等」。

小葉與銷售的聊天記錄。（取材自1818黃金眼）
小葉說，自己是小米忠實粉絲，家中小到充電寶、大到電視機等，幾乎都是「小米」品牌，但是她現在感覺很受傷，甚至萌生了放棄這輛YU7的念頭。她表示：「我的訴求就是，對前面我的所有時間精力，給我一個方案，然後我可以繼續去等我的車。如果不對前面的問題給我一個說法，那麼我將直接放棄這輛車，去尋找其他的車企購買。」

據了解，小米汽車已經退還小葉原先支付的28萬1900元尾款，還剩5000元定金。

