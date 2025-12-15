重慶「10人聚餐9開溜」 最晚走的他掙扎10天付清帳單

10人聚餐監控畫面。（取材自澎湃新聞）

重慶九龍坡區一間餐館近日發生疑似「逃單」糾紛，10名食客用餐消費1262元人民幣，至深夜僅剩食客張男一人用餐，他卻以沒錢為由拒絕結帳，寫下承諾書後仍拒付餐費，事件經媒體報導後登上熱搜。事發十天後，張男將所欠餐費支付，事情已解決。

重慶電視台天天630報導，餐館老闆鄭先生表示，事發當晚一行人用餐至深夜，其他人陸續離開，只剩下一名張姓男子，對方稱請客者是朋友，自己沒帶錢，希望留下聯繫方式翌日轉帳。餐館不同意，隨即報警處理。

餐館店長陳先生稱，事發於12月4日。當日下午有客人提前訂位，晚間共10人到店，拼了兩張大桌用餐。至晚上10時後陸續離席，11時40分僅剩張男，其表示請客的朋友喝醉先行離開，請求次日支付1262元餐費。

陳先生不同意張姓男子的要求，於是報了警。警方到場後進行調解，張男寫下保證書，承諾於12月5日18時前付清餐費，並將身分證暫留餐館。然而次日餐館聯繫對方索款時遭拒，至今仍未收到款項。

警方報警回執顯示，張男稱組局者為其朋友張某銀，並表示不會賴帳，但現場無法聯繫到對方。餐館雖掌握兩人電話，卻始終未能聯繫到實際請客者。

張男稱，自己作了承諾，也有責任，但他若付錢就是冤大頭。

12月11日，餐館已以餐飲服務糾紛為由，向九龍坡區人民法院提起訴訟，要求張男支付餐費。店長表示，希望藉由媒體報導提醒同行提高警惕，避免類似逃單行為再度發生。