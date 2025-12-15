我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約地區首場大雪 交通大亂 航班延誤 布碌崙部分居民停電

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知 母親可能已經死了

重慶「10人聚餐9開溜」 最晚走的他掙扎10天付清帳單

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
10人聚餐監控畫面。（取材自澎湃新聞）
10人聚餐監控畫面。（取材自澎湃新聞）

重慶九龍坡區一間餐館近日發生疑似「逃單」糾紛，10名食客用餐消費1262元人民幣，至深夜僅剩食客張男一人用餐，他卻以沒錢為由拒絕結帳，寫下承諾書後仍拒付餐費，事件經媒體報導後登上熱搜。事發十天後，張男將所欠餐費支付，事情已解決。

重慶電視台天天630報導，餐館老闆鄭先生表示，事發當晚一行人用餐至深夜，其他人陸續離開，只剩下一名張姓男子，對方稱請客者是朋友，自己沒帶錢，希望留下聯繫方式翌日轉帳。餐館不同意，隨即報警處理。

餐館店長陳先生稱，事發於12月4日。當日下午有客人提前訂位，晚間共10人到店，拼了兩張大桌用餐。至晚上10時後陸續離席，11時40分僅剩張男，其表示請客的朋友喝醉先行離開，請求次日支付1262元餐費。

陳先生不同意張姓男子的要求，於是報了警。警方到場後進行調解，張男寫下保證書，承諾於12月5日18時前付清餐費，並將身分證暫留餐館。然而次日餐館聯繫對方索款時遭拒，至今仍未收到款項。

警方報警回執顯示，張男稱組局者為其朋友張某銀，並表示不會賴帳，但現場無法聯繫到對方。餐館雖掌握兩人電話，卻始終未能聯繫到實際請客者。

張男稱，自己作了承諾，也有責任，但他若付錢就是冤大頭。

12月11日，餐館已以餐飲服務糾紛為由，向九龍坡區人民法院提起訴訟，要求張男支付餐費。店長表示，希望藉由媒體報導提醒同行提高警惕，避免類似逃單行為再度發生。

12月14日，餐館店長陳先生稱，張男已於12月13日晚將全部餐費付清，事情已解決。

張先生一行人的消費小票 。（取材自澎湃新聞）
張先生一行人的消費小票 。（取材自澎湃新聞）
涉事用餐人員。（取材自澎湃新聞）
涉事用餐人員。（取材自澎湃新聞）

上一則

中製「空中幽靈」重大突破 隱形無人機彩虹-7成功首飛

延伸閱讀

重慶無人機崖洞探祕驚見乾屍 死者身分曝光

重慶無人機崖洞探祕驚見乾屍 死者身分曝光
重慶80後漸凍女靠眼球「打字」 為自己辦生命告別會

重慶80後漸凍女靠眼球「打字」 為自己辦生命告別會
17歲重慶男戴銬跪地…家人收到照片 被限時付20萬

17歲重慶男戴銬跪地…家人收到照片 被限時付20萬
重慶男113萬買房 4年後69.8萬脫手 還貼錢才還清貸款

重慶男113萬買房 4年後69.8萬脫手 還貼錢才還清貸款

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽
水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍