中國今年電影票房逾500億 國產片占比達81.9%

中國國家電影局統計，截至13日14時30分，全年總票房已達500.03億元（人民幣，下同，約70.88億美元），總觀影人次為11.94億。其中中國國產影片票房為409.52億元，占比達81.90%，且動畫片近總票房一半。

綜合央視、每日經濟新聞報導，全年票房超過億元的影片50部，其中國產影片33部，外國影片17部。票房前五名分別為：「哪吒之魔童鬧海」154.46億元、「唐探1900」36.12億元、「瘋狂動物城2」（又譯動物方城市2）33.50億元、「南京照相館」30.17億元、「731」19.43億元。

值得注意的是，從類型上觀察，全年動畫電影票房超245億元，接近全年總票房的一半。年初春節 檔上映的「哪吒之魔童鬧海」以超154億元的票房一騎絕塵，創造了全球動畫電影的最高票房紀錄。「瘋狂動物城2」、「浪浪山小妖怪」、「羅小黑戰記2」等也實現了口碑票房雙豐收。

據中新社、證券時報等報導，影視票房平台燈塔專業版數據顯示，截至13日，中國2025年電影全年總票房已突破500億元。這是在2024年市場相對下滑後，總票房再次回到500億元上方，也是繼2017年、2018年、2019年和2023年之後，中國電影年度票房第五次突破500億元大關。

燈塔數據還指出，中國今年累計觀影人次接近12億，放映場次達1.37億場，平均票價較去年有所下降，為41.9元。

燈塔專業版數據分析師陳晉說，在檔期尚有十幾天結束情況下，2025年賀歲檔票房已超37億元，大幅超過去年賀歲檔30.5億元成績。下周「阿凡達3」上映，今年賀歲檔有望向中國影史該檔期最高票房紀錄發起衝擊。