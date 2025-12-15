醫保局催生：力爭明年生娃不花錢 網：重點不在生在養

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
中國為提高生育率頻頻祭出各種「銀彈」催生，圖為河南省焦作市溫縣婦幼保健院的護士在給新生兒做護理。（新華社）
中國為提高生育率頻頻祭出各種「銀彈」催生，圖為河南省焦作市溫縣婦幼保健院的護士在給新生兒做護理。（新華社）

中國中央和多地政府近年為提高生育率頻頻祭出各種「銀彈」催生，近日舉行的全國醫療保障工作會議上，國家醫保局又做出了最新部署，力爭明年全國基本實現政策範圍內分娩個人「無自付」，也就是明年力爭實現全國生娃基本不花錢。消息經報導後衝上了微博熱搜，引發熱議，不少網友認為政策終於「有感」，「會開始考慮生一個」，也有網友吐槽，重點不在「生」而在「養」，「有本事養娃也不花錢」，「關鍵是讓四分之一的女性生三娃」。

據第一財經報導，12月13日，全國醫療保障工作會議在北京召開。國家醫保局做出最新部署，力爭明年全國基本實現政策範圍內分娩個人「無自付」。並指近年來，國家醫保局加快建立全周期的生育保障體系，助力「懷得上、孕得優、生得安、育得好」；中國全面提升住院分娩醫療費用保障水平，積極推動政策範圍內生育醫療費用全額保障，吉林、江蘇、山東等7個省份已率先實現生娃基本不花錢。

報導指出，「積極適應人口發展戰略，推動生育保險和長期護理保險發展」是明年國家醫保局的八項重點工作之一。

國家醫保局要求，完善生育保險制度。大力推動將靈活就業人員、農民工、新就業形態人員納入生育保險覆蓋範圍，並積極探索將城鄉非就業人員納入覆蓋範圍的可行性。所有省份均要將適宜的分娩鎮痛項目按程序納入基金支付範圍，落實完善輔助生殖技術項目醫保支付管理。

這項新政策引發網友熱烈討論，其中吐槽聲不少：「以前生孩子花的錢能退給我嗎」、「我們要的不是不花錢，我們要的是醫療規範的安全保障」、「有本事養娃也不花錢」、「明明是養娃的問題」、「明年先把孩子學費免了再說」、「分娩不自付，產檢呢？產檢一堆自費的」、「這個只限於有工作單位，有社保的吧」、「既然生都不要錢了，那我等著養孩子到大學畢業不花錢再生」。

觀察者網刊出亞洲視覺科技研發總監陳經文章表示，只要下定決心，錢給足，生育率提高不難。中國M2（廣義貨幣供應量）是336兆（人民幣，下同），居民存款160兆，如果一年生娃1000萬，每娃發10萬，這是1兆，看上去不是沒法辦到的大錢。

為了國家未來，想辦法在分配上向生育傾斜，應該有辦法，而且可以不斷優化。建立一個數學模型，生0、1、2個娃，以及3個和以上的女性各占四分之一。那生育率就有1.5以上，改善很多。因此，關鍵是獎勵生三娃的，讓女性多達四分之一生三娃，甚至達到一半。

