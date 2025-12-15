我的頻道

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

中國勞動力變少還變老 平均年齡逼近40歲

中國新聞組／綜合報導
最新數據顯示，從1985到2023年，中國勞動力平均年齡從32.25歲增至39.66歲。（路透）
最新數據顯示，從1985到2023年，中國勞動力平均年齡從32.25歲增至39.66歲。（路透）

中國一份人力資本報告顯示，中國勞動力平均年齡正逐年上升，1985到2023年從32.25歲增加到39.66歲，0到15歲人口數量則持續下降，從38.61%下降至22.71%。在勞動人口老化、人數減少的情況下，中國正通過「系統性政策干預」優化年齡結構與素質。

中央社引述第一財經報導，中央財經大學人力資本與勞動經濟研究中心14日發布「中國人力資本報告2025」，數據顯示，2023年全中國勞動力人口的平均年齡為39.66歲；其中，農村男性平均年齡為41.60歲，農村女性平均年齡為39.06歲，城鎮男性平均年齡為40.26歲，城鎮女性平均年齡為38.07歲。

從1985到2023年，中國勞動力平均年齡從32.25歲增加到39.66歲。其中，城鎮從33.03歲上升到39.25歲，鄉村從31.99歲上升到40.54歲。

這份報告指出，2023年中國勞動力人力資本總量按當年價值計算達人民幣1126.11兆元（約159.63兆美元），相比2022年的886.1兆元增加了240.01兆元。

中國人力資本度量項目負責人李海崢教授表示，「儘管年齡增長、人數減少，但勞動力人力資本總量仍持續增加，主要原因是勞動力整體教育水平提升，尤其是新增勞動力的平均人力資本高於退休勞動力」。

報告還顯示，中國0到15歲人口數量持續下降。從1985年至2023年，中國0到15歲人口占非退休人口（女性退休年齡為55歲，男性退休年齡為60歲）的比例從38.61%下降至22.71%；而46歲至退休年齡人口比例則由10.44%上升至23.8%。

李海崢表示，0到15歲的人口占比變化預示著未來勞動力年齡結構的走向。未來勞動人口預計將進一步減少。中國正透過「系統性政策干預」與「社會文化」引導，優化人口年齡結構與人口素質構成。

