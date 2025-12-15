婚姻傳言多 何晴離了許亞軍之後 並未再嫁廖京生

何晴與廖京生。(取材自南方娛樂網)

知名中國女演員何晴去世，儘管她罹癌後鮮少出現在公眾場合，她的婚姻仍是媒體熱議的話題。據媒體報導，何晴的唯一一段婚姻是和許亞軍，當年她不顧一切地和三婚的許亞軍結連理，後來生下了兒子，並以兩人姓名將兒子命名為許何，以示兩人情深，不過最終仍以離婚收場。外傳何晴後來再婚男星廖京生，其實兩人只是朋友關係。何晴抗癌期間，廖京生的陪伴與支持讓這段「友情」更顯珍貴，而兩人「祕密結婚」傳言也一傳數年。

綜合報導，2015年，何晴閨密黃綺珊透露何晴患上了腦癌，爆料稱何晴癌症 大面積擴散到包括肺、腦在內的多個器官，嚴重到無法手術，化療都不起什麽作用。外傳她的「丈夫」廖京生一直陪伴在她身邊，但其實何晴並未在患癌後嫁給廖京生。傳聞中一直照顧何晴的廖京生，只是和何晴拍過戲，並曾陪伴她抗癌，並未戀愛結婚。

早在2022年，廖京生本人就出面闢過謠，沒有得到太多關注，包括何晴與劉威、許亞軍的感情糾纏，也有人提及中間存在誤會。嚴格意義上講，何晴一生僅結過一次婚，就是和前夫許亞軍，二人育有一子許何。半個月之前，許亞軍還帶著兒子拍攝了雜誌大片。近年父子倆都沒有提及過何晴的情況，兒子似乎跟著父親生活。

2023年，許何從中央戲劇學院畢業，許亞軍帶著現任妻子參加了兒子畢業典禮，何晴沒有露面。但此前許何考入中戲時，何晴還在朋友圈驕傲曬出兒子錄取通知書，她沒能參加兒子畢業典禮，被猜測或許是因為身體情況不允許。

12月8日，何晴超話主持人還專門發布了一條動態，強調何晴早已親自闢謠，廖京生只是合作過的優秀演員，網絡傳聞均不實，請停止傳播無聊信息。

據極目新聞報導，1995年，何晴與許亞軍在拍攝電視劇「風荷怨」相戀。當時，許亞軍已經和張晞結婚，何晴的男友是演員劉威。最終何晴和劉威分手，許亞軍也和張晞離婚，據傳當時張晞還被許亞軍帶著何晴上門逼宮，但未獲證實。2003年，兩人徹底結束了婚姻，由許亞軍撫養兒子。