我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

婚姻傳言多 何晴離了許亞軍之後 並未再嫁廖京生

中國新聞組／北京15日電
何晴與廖京生。(取材自南方娛樂網)
何晴與廖京生。(取材自南方娛樂網)

知名中國女演員何晴去世，儘管她罹癌後鮮少出現在公眾場合，她的婚姻仍是媒體熱議的話題。據媒體報導，何晴的唯一一段婚姻是和許亞軍，當年她不顧一切地和三婚的許亞軍結連理，後來生下了兒子，並以兩人姓名將兒子命名為許何，以示兩人情深，不過最終仍以離婚收場。外傳何晴後來再婚男星廖京生，其實兩人只是朋友關係。何晴抗癌期間，廖京生的陪伴與支持讓這段「友情」更顯珍貴，而兩人「祕密結婚」傳言也一傳數年。

綜合報導，2015年，何晴閨密黃綺珊透露何晴患上了腦癌，爆料稱何晴癌症大面積擴散到包括肺、腦在內的多個器官，嚴重到無法手術，化療都不起什麽作用。外傳她的「丈夫」廖京生一直陪伴在她身邊，但其實何晴並未在患癌後嫁給廖京生。傳聞中一直照顧何晴的廖京生，只是和何晴拍過戲，並曾陪伴她抗癌，並未戀愛結婚。

早在2022年，廖京生本人就出面闢過謠，沒有得到太多關注，包括何晴與劉威、許亞軍的感情糾纏，也有人提及中間存在誤會。嚴格意義上講，何晴一生僅結過一次婚，就是和前夫許亞軍，二人育有一子許何。半個月之前，許亞軍還帶著兒子拍攝了雜誌大片。近年父子倆都沒有提及過何晴的情況，兒子似乎跟著父親生活。

2023年，許何從中央戲劇學院畢業，許亞軍帶著現任妻子參加了兒子畢業典禮，何晴沒有露面。但此前許何考入中戲時，何晴還在朋友圈驕傲曬出兒子錄取通知書，她沒能參加兒子畢業典禮，被猜測或許是因為身體情況不允許。

12月8日，何晴超話主持人還專門發布了一條動態，強調何晴早已親自闢謠，廖京生只是合作過的優秀演員，網絡傳聞均不實，請停止傳播無聊信息。

據極目新聞報導，1995年，何晴與許亞軍在拍攝電視劇「風荷怨」相戀。當時，許亞軍已經和張晞結婚，何晴的男友是演員劉威。最終何晴和劉威分手，許亞軍也和張晞離婚，據傳當時張晞還被許亞軍帶著何晴上門逼宮，但未獲證實。2003年，兩人徹底結束了婚姻，由許亞軍撫養兒子。

癌症

上一則

年輕人熱中「出片」 新疆雪鄉雪景房 1晚萬元仍被訂爆

下一則

演齊4大名著 「古典第一美人」何晴腦瘤病逝 享年61歲

延伸閱讀

意難平（二五）

意難平（二五）
「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍

「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍
喜劇女星艾美舒默「瘦成閃電」驚爆離婚 急賣紐約別墅分財產

喜劇女星艾美舒默「瘦成閃電」驚爆離婚 急賣紐約別墅分財產
女減肥70斤後要離婚 婆婆：瘦身後嫌棄我兒子 女反控老公是媽寶

女減肥70斤後要離婚 婆婆：瘦身後嫌棄我兒子 女反控老公是媽寶

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽