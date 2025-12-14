晴多雨少…鄱陽湖水面積減9成、蘇州靠人工增雨

中國最大的淡水湖鄱陽湖14日跌破8公尺「極枯水位線」，目前鄱陽湖通江水體面積較豐水期減少九成。（取材自央視新聞）

氣候異常持續發威，中國最大的淡水湖鄱陽湖14日跌破8公尺「極枯水位線」，目前鄱陽湖通江水體面積較豐水期減少九成。江西發布鄱陽湖枯水位水生生物保護紅色預警，主要受晴多雨少天氣和五河入湖流量減少等多重因素影響。另，已經一個多月未有效下雨的蘇州則在12日實施人工增雨作業。

央視報導，鄱陽湖標誌性水文站星子站水位退至7.97公尺（吳淞高程），較13日下降0.16公尺，鄱陽湖通江水體面積縮至288平方公里。隨著水位回落，鞋山湖大面積湖床和洲灘顯露，呈現出典型的枯水期景觀。

報導稱，今年以來，鄱陽湖呈現豐水期短、枯水期提前、江水倒灌等現象。8月8日，鄱陽湖水位跌破12公尺「枯水線」，較常年平均時間提前87天。截至目前，今年鄱陽湖水位有217天低於枯水線，意味全年有近三分之二的時間處於枯水狀態。

近年來，鄱陽湖連續打破枯水紀錄，枯水時間提前、枯水期延長、枯水位降低等枯水特徵呈常態化趨勢。其中，2022年鄱陽湖枯水期水位跌至4.6公尺，打破歷史極值；2023年鄱陽湖7月20日便進入枯水期，是有記錄以來的最早時間；2024年鄱陽湖豐枯急轉，枯水期水位消落速率達到歷年最高，最大日水位消落0.45公尺，最大一周水位消落2.68公尺。根據當前雨水情及未來天氣形勢分析，當地水文部門預計鄱陽湖水位仍將持續走低。

河南 日報引述有關專家表示，鄱陽湖枯水呈現常態化趨勢，會對白鶴、東方白鸛、白枕鶴等數十萬只候鳥過冬，以及包括江豚在內的水生生物繁衍生息帶來影響。

受到鄱陽湖枯水影響，江西省農業農村廳發佈鄱陽湖枯水位水生生物保護紅色預警。江西省禁捕退捕工作專項小組辦公室啟動24小時值守工作制度和專家諮詢小組工作，統籌組織協調鄱陽湖水生生物應急救護工作。江西省交通運輸部門對鄱陽湖重點保護水域的通航船舶實行限航限速管理。

另據《蘇州發布》消息，據統計，自11月10日以來蘇州國家氣象觀測站累計降水量僅為0.3毫米，已持續一個多月無有效降雨。蘇州氣象部門搶抓有利天氣時機，近期實施人工增雨，在人工增雨作業後，全市範圍出現明顯降雨，對降低森林火險氣象等級，改善果樹、茶樹、苗木等經濟作物生長的土壤墒情有利。