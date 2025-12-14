我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

用3頓麵條收服 廣州男收養小野豬長到150斤 5萬也不賣

中國新聞組／北京14日電
野豬「麵條」的日常生活。（視頻截圖）
野豬「麵條」的日常生活。（視頻截圖）

2024年11月，一頭通體棕黃、四足烏黑的小野豬闖進家門，廣州市民羅先生煮了盆麵條「招待」牠。沒想到，這頭野豬隨後連續三天上門「乞食」，羅先生於是將牠留養，並給牠取名「麵條」。如今，「麵條」已從30斤(約15公斤)長到150斤。羅先生說，曾有人開出5萬元人民幣(約7000美元)高價想買走牠，但他拒絕了。羅先生曾帶著「麵條」完成了浙江自駕遊旅程，還體驗過染髮、日常遛彎等，甚至為給牠提供更大空間而搬家，還吸引了媒體拍攝紀錄片，讓「麵條」成了小有名氣的網紅豬。

來源：youtube

極目新聞報導，33歲的羅先生12日說，2024年11月27日，「麵條」第一次來到他家。那時「麵條」瘦得皮包骨，頭頂有傷，身高還不到羅先生的膝蓋，重量只有30斤。

羅先生喜歡小動物，之前養過貓、狗、鴿子、魚和牛。「麵條」第一次到家，羅先生就用視頻記錄並發在網上，連續三天上門後，有網友在他社交帳號下留言：「還好這豬到了你家，換別人可能就吃了。」羅先生看到後，產生了留下牠的想法，並繼續在網上記錄他和「麵條」的日常。

起初，羅先生只是想讓「麵條」在冬天安全度過，但隨著時間的推移，他對這頭野豬產生了深厚的情感。羅先生認為，「麵條」已經習慣了人類的餵養，放生後無法生存下去。因此，在冬天結束後，羅先生做出了留下牠的決定。

隨著「麵條」長大，空間變得不夠用了。為了給「麵條」更好的環境，羅先生搬到了一棟獨棟房子。新家有著寬敞的院子，他特地為「麵條」設立了活動區域，並定期讓牠出來活動。

羅先生每天按時餵食「麵條」，並在打掃衛生後才離開上班。作為雜食動物，「麵條」每天需要吃四、五斤的狗糧，再配以蔬菜和肉，每個月花費約500元。羅先生發現，「麵條」有些挑食，喜歡吃肉和甜食，但不喜歡蘋果。「麵條」能定點大小便，這讓羅先生省了不少事。

羅先生遛「麵條」，碰到街上的小狗。（視頻截圖）
羅先生遛「麵條」，碰到街上的小狗。（視頻截圖）

為了讓「麵條」適應人類社會，羅先生帶牠進行社會化訓練，如牽著牠散步。如今，「麵條」已經變得性格溫和，可以和其他動物友好相處。雖然「麵條」已經長到150斤，不再像以前那樣遛出門，但牠在網絡上已經有約20萬名粉絲，羅先生每月靠著視頻播放量能賺取約5000元的收入。

羅先生的妻子起初不支持留下「麵條」，但隨著時間的推移和收入的增加，妻子也接受了這頭野豬的存在。

「麵條」出了名，曾有人開價5萬元想買下牠，將牠打造成網紅豬，羅先生拒絕了，他不想「麵條」太過商業化。「在我這裡健康快樂地成長」，是羅先生最大的期望。

報導指出，河南澤槿律師事務所主任付建表示，「中華人民共和國野生動物保護法」中並未單獨規定收養野生動物的條款，只規定了繁育野生動物需要獲得行政許可，如果收養野豬並且進行繁育需要獲得行政審批。

「麵條」吃甘蔗。（視頻截圖）
「麵條」吃甘蔗。（視頻截圖）

河南 華人 自駕

上一則

宏福苑災民安置 港府研5中長期選項 循1戶1社工了解意願

下一則

劣跡網紅「東北雨姐」借屍還魂復出 露臉1秒就被查

延伸閱讀

「娃還嫩著」…廣州有學校為全紅嬋立銅像 網轟「觸霉頭」

「娃還嫩著」…廣州有學校為全紅嬋立銅像 網轟「觸霉頭」
平價超市ALDI這7項食品 粉絲推薦必買

平價超市ALDI這7項食品 粉絲推薦必買
皮肉錢還是香？成人網紅聖誕節遭禁回家 外婆一聽月收10萬秒變臉

皮肉錢還是香？成人網紅聖誕節遭禁回家 外婆一聽月收10萬秒變臉
日本2歌手在北京、廣州順利演出 網酸上海「過度抵制」

日本2歌手在北京、廣州順利演出 網酸上海「過度抵制」

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌