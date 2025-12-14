用3頓麵條收服 廣州男收養小野豬長到150斤 5萬也不賣

野豬「麵條」的日常生活。（視頻截圖）

2024年11月，一頭通體棕黃、四足烏黑的小野豬闖進家門，廣州市民羅先生煮了盆麵條「招待」牠。沒想到，這頭野豬隨後連續三天上門「乞食」，羅先生於是將牠留養，並給牠取名「麵條」。如今，「麵條」已從30斤(約15公斤)長到150斤。羅先生說，曾有人開出5萬元人民幣(約7000美元)高價想買走牠，但他拒絕了。羅先生曾帶著「麵條」完成了浙江自駕 遊旅程，還體驗過染髮、日常遛彎等，甚至為給牠提供更大空間而搬家，還吸引了媒體拍攝紀錄片，讓「麵條」成了小有名氣的網紅豬。

來源：youtube

極目新聞報導，33歲的羅先生12日說，2024年11月27日，「麵條」第一次來到他家。那時「麵條」瘦得皮包骨，頭頂有傷，身高還不到羅先生的膝蓋，重量只有30斤。

羅先生喜歡小動物，之前養過貓、狗、鴿子、魚和牛。「麵條」第一次到家，羅先生就用視頻記錄並發在網上，連續三天上門後，有網友在他社交帳號下留言：「還好這豬到了你家，換別人可能就吃了。」羅先生看到後，產生了留下牠的想法，並繼續在網上記錄他和「麵條」的日常。

起初，羅先生只是想讓「麵條」在冬天安全度過，但隨著時間的推移，他對這頭野豬產生了深厚的情感。羅先生認為，「麵條」已經習慣了人類的餵養，放生後無法生存下去。因此，在冬天結束後，羅先生做出了留下牠的決定。

隨著「麵條」長大，空間變得不夠用了。為了給「麵條」更好的環境，羅先生搬到了一棟獨棟房子。新家有著寬敞的院子，他特地為「麵條」設立了活動區域，並定期讓牠出來活動。

羅先生每天按時餵食「麵條」，並在打掃衛生後才離開上班。作為雜食動物，「麵條」每天需要吃四、五斤的狗糧，再配以蔬菜和肉，每個月花費約500元。羅先生發現，「麵條」有些挑食，喜歡吃肉和甜食，但不喜歡蘋果。「麵條」能定點大小便，這讓羅先生省了不少事。

羅先生遛「麵條」，碰到街上的小狗。（視頻截圖）

為了讓「麵條」適應人類社會，羅先生帶牠進行社會化訓練，如牽著牠散步。如今，「麵條」已經變得性格溫和，可以和其他動物友好相處。雖然「麵條」已經長到150斤，不再像以前那樣遛出門，但牠在網絡上已經有約20萬名粉絲，羅先生每月靠著視頻播放量能賺取約5000元的收入。

羅先生的妻子起初不支持留下「麵條」，但隨著時間的推移和收入的增加，妻子也接受了這頭野豬的存在。

「麵條」出了名，曾有人開價5萬元想買下牠，將牠打造成網紅豬，羅先生拒絕了，他不想「麵條」太過商業化。「在我這裡健康快樂地成長」，是羅先生最大的期望。