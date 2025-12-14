砸千萬修建…河南「中華五千年景區」 荒廢淪鬼城

景區俯拍。（取材自大皖新聞）

連日來，多名網民發視頻稱，河南 周口「中華五千年景區」曾是當地名人牛振海於上世紀90年代投資1000萬元人民幣(約141萬美元)所建，頗具知名度，後來突然關門，逐漸荒廢，淪為「鬼城」，目前已是危房，引發關注。投資方12日回應稱，該景區於1997年建成開放，後來因效益不佳、內部矛盾等多種原因關門，正計畫修復並擴建。

海報新聞報導，多名網民在視頻中提到，牛振海是周口當地名人，從文藝界跨至商界發家，有「鋼鐵大王」、「鋼材大王」之稱，投資1000萬元修建中華五千年景區，並對外開放。後來突然關門，此後逐漸荒廢，淪為「鬼城」，被當地人稱為「老鬼窩」。甚至還有網民發布了夜間來此探訪尋求另類體驗的視頻。

12日在現場可看到，如今的景區「藏身」於一片居民樓後，一側是菜地，另一側緊鄰墳地。城牆高大、城樓巍峨，但建築已有多處坍塌，瓦片脫落，周圍被鐵皮圍擋，並貼有「危險區域，請勿靠近」的提示，署名為周口市川匯區小橋街道辦事處。

現場被鐵皮圍擋，並貼有警示標語。（取材自大皖新聞）

多名居民說，該景區「已經荒廢好多年了，後來沒開門，但也沒拆除，不知道什麽原因，就是挺可惜了。」

企查查平台信息顯示，牛振海關聯企業有四家，分別為周口五千年文化產業有限公司、周口市五千年旅遊開發有限公司、周口市小鐵牛文化旅遊有限公司、 周口市大自然生態農業開發有限公司，其中最後一家已吊銷，其餘三家為存續狀態。牛振海還是周口五千年文化產業有限公司法定代表人，並有三條股權凍結信息，還於2015年涉及一起民間借貸糾紛案件，其為被告。

周口市小鐵牛文化旅遊有限公司法定代表人賈女士12日說，其為牛振海的兒媳。牛振海早期從事文藝創作，後來從商，靠鋼材生意發家，於1991年投資興建中華五千年景區，1997年建成後開放，工程建設加上內部布置總投資達1600多萬元，占地40多畝，有長城等仿古建築，以及眾多人物雕像。景區收取門票，初期客流量不錯，本來還計畫建設二期。不料2014年因效益不佳、資金鏈斷裂和內部矛盾等原因管理不當關門，荒廢至今。

賈女士還說，該景區產權仍屬於牛振海一方，牛振海已於前段時間去世，但當地不少人很關注景區的情況，家屬方也一直沒有放棄該景區，目前正在與有關部門協商，計畫修復一期並擴建二期。

景區建築出現坍塌。（取材自大皖新聞）

景區屬地川匯區小橋街道辦事處工作人員12日回應稱，因年代較早，其對於中華五千年景區的歷史背景和產權歸屬並不了解。目前該景區建築有的已出現裂縫和傾斜，被鑑定為D級危房，出於安全考慮，街道方面已採取圍擋和警示措施防止外人靠近。

川匯區文旅局工作人員表示，此處為個人產權，且非文物，所以不是由該部門負責修繕。關閉具體原因和是否修復尚不清楚。