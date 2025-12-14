WTT總決賽／孫穎莎1日3賽、傷退 球迷罵：賽程安排不當

孫穎莎腳傷。（取材自央視）

昨晚舉行的2025年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）香港 總決賽上，中國名將孫穎莎 在女單四強對蒯曼時觸傷左腳足踝，被迫退賽，震驚了大批球迷；一小時後她再與王楚欽 衝擊混雙錦標，最後以0：3落敗，女單傷退，混雙也失守，丟了錦標。由於孫穎莎昨賽程頻密，分別出戰混雙及女單，一日三賽，連周五的兩場賽事，27小時完成五場賽事，大批球迷大罵WTT對孫穎莎的賽程安排不當，「為門票收入讓運動員疲勞作戰」，要求WTT道歉。

據上觀新聞、文匯報報導，昨晚舉行的WTT總決賽首場女單半決賽上，蒯曼和孫穎莎的「內戰」第三局結束後局間休息時，孫穎莎捏了捏左腳後側，走向裁判請求醫療暫停。在官方醫療人員進場後，隊醫方才入場，貼完肌貼後，孫穎莎緩緩穿上襪子和球鞋，重新回到場上。

孫穎莎左腳腳踝問題似乎在第一局的局末就有端倪，鏡頭抓取到孫穎莎扭動腳踝的動作，當時是孫穎莎1：2落後的局休時間。儘管重新上場後以11：7拿下第四局，但孫穎莎在第四局後的局休期間，獨自用冰袋揉搓左側小腿腹。第五局，她的步伐明顯受到影響，不敢用左腳支撐和發力，在2：3落後後，孫穎莎來到場邊與裁判溝通，決定退出女單半決賽。

此時，大批球迷掛心的是「孫穎莎還會繼續出戰混雙決賽嗎」、「她的傷勢究竟如何」，沒想到，退賽後不到一小時，孫穎莎再次登場，她與王楚欽「莎頭」組合面對的是狀態極好的南韓組合林鐘勳／申裕斌，而孫穎莎和王楚欽都是疲勞作戰。

上周為期八天的混團世界杯打滿全程，本周一從成都飛赴香港，周三WTT總決賽開賽。王楚欽在周三、周五、周六全部一日雙賽，曾坦言「已經到了極限」；孫穎莎周四、周五一日雙賽，並在周六迎來一日三賽的挑戰。當晚還有兩場比賽，但孫穎莎無法拒絕現場採訪，結束時已近下午3時，四個多小時後就是女單半決賽。

最終，林鐘勳／申裕斌以11比9、11比8、11比6橫掃「莎頭」組合，奪得了WTT總決賽創辦五年來的首枚混雙金牌。

頒獎典禮上，孫穎莎笑著接過張怡寧送來的捧花。賽後，她表示，儘管女單第五局已經「不太能動」，但混雙面臨「外戰」，自己願意去參賽。

對於個人本年度最後一場國際比賽，孫穎莎說：「雖然結果不如意，但表現也是全力以赴。感謝大家對我的支持，自己也會休息一段時間，有一個好的調整。今年國際比賽結束了，希望明年帶來精彩的表現」。