我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

WTT總決賽／孫穎莎1日3賽、傷退 球迷罵：賽程安排不當

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫穎莎腳傷。（取材自央視）
孫穎莎腳傷。（取材自央視）

昨晚舉行的2025年世界乒乓球職業大聯盟（WTT）香港總決賽上，中國名將孫穎莎在女單四強對蒯曼時觸傷左腳足踝，被迫退賽，震驚了大批球迷；一小時後她再與王楚欽衝擊混雙錦標，最後以0：3落敗，女單傷退，混雙也失守，丟了錦標。由於孫穎莎昨賽程頻密，分別出戰混雙及女單，一日三賽，連周五的兩場賽事，27小時完成五場賽事，大批球迷大罵WTT對孫穎莎的賽程安排不當，「為門票收入讓運動員疲勞作戰」，要求WTT道歉。

據上觀新聞、文匯報報導，昨晚舉行的WTT總決賽首場女單半決賽上，蒯曼和孫穎莎的「內戰」第三局結束後局間休息時，孫穎莎捏了捏左腳後側，走向裁判請求醫療暫停。在官方醫療人員進場後，隊醫方才入場，貼完肌貼後，孫穎莎緩緩穿上襪子和球鞋，重新回到場上。

孫穎莎左腳腳踝問題似乎在第一局的局末就有端倪，鏡頭抓取到孫穎莎扭動腳踝的動作，當時是孫穎莎1：2落後的局休時間。儘管重新上場後以11：7拿下第四局，但孫穎莎在第四局後的局休期間，獨自用冰袋揉搓左側小腿腹。第五局，她的步伐明顯受到影響，不敢用左腳支撐和發力，在2：3落後後，孫穎莎來到場邊與裁判溝通，決定退出女單半決賽。

此時，大批球迷掛心的是「孫穎莎還會繼續出戰混雙決賽嗎」、「她的傷勢究竟如何」，沒想到，退賽後不到一小時，孫穎莎再次登場，她與王楚欽「莎頭」組合面對的是狀態極好的南韓組合林鐘勳／申裕斌，而孫穎莎和王楚欽都是疲勞作戰。

上周為期八天的混團世界杯打滿全程，本周一從成都飛赴香港，周三WTT總決賽開賽。王楚欽在周三、周五、周六全部一日雙賽，曾坦言「已經到了極限」；孫穎莎周四、周五一日雙賽，並在周六迎來一日三賽的挑戰。當晚還有兩場比賽，但孫穎莎無法拒絕現場採訪，結束時已近下午3時，四個多小時後就是女單半決賽。

最終，林鐘勳／申裕斌以11比9、11比8、11比6橫掃「莎頭」組合，奪得了WTT總決賽創辦五年來的首枚混雙金牌。

頒獎典禮上，孫穎莎笑著接過張怡寧送來的捧花。賽後，她表示，儘管女單第五局已經「不太能動」，但混雙面臨「外戰」，自己願意去參賽。

對於個人本年度最後一場國際比賽，孫穎莎說：「雖然結果不如意，但表現也是全力以赴。感謝大家對我的支持，自己也會休息一段時間，有一個好的調整。今年國際比賽結束了，希望明年帶來精彩的表現」。

孫穎莎 王楚欽 香港

上一則

砸千萬修建…河南「中華五千年景區」 荒廢淪鬼城

下一則

河南1景區演員大雪中跳入水中 網友：太敬業了

延伸閱讀

WTT香港總決賽／孫穎莎1日3賽 女單傷退、混雙失守

WTT香港總決賽／孫穎莎1日3賽 女單傷退、混雙失守
WTT總決賽╱「莎頭組合」晉級半決賽 中國鎖定女單4強

WTT總決賽╱「莎頭組合」晉級半決賽 中國鎖定女單4強
NBA／魔術得分王華格納空中接力被毀掉 落地傷退 教頭喊心痛

NBA／魔術得分王華格納空中接力被毀掉 落地傷退 教頭喊心痛
NBA／柯瑞傷退 勇士浪費14分領先不敵火箭

NBA／柯瑞傷退 勇士浪費14分領先不敵火箭

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌