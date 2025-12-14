家人為彩禮逼婚？河南女師新婚日跳樓 遺體還被踢皮球

我的頻道

中國新聞組／北京14日電
28歲高中女教師疑被逼婚，選擇輕生。圖為一對新人領取結婚證。（新華社）
28歲高中女教師疑被逼婚，選擇輕生。圖為一對新人領取結婚證。（新華社）

河南平頂山市魯山縣近日傳出一位28歲高中女教師，新婚當天在某小區七樓墜樓身亡事件。網傳該女教師的朋友圈截圖，稱自己其實並不想結婚，並指「我清楚認識到我存在的最大價值就是結婚，我對抗了七年，我失敗了」，其朋友證實這是該女教師生前所發，疑不堪家人為彩禮催婚壓力選擇輕生。令人心寒的是，事後娘家稱「人已嫁出」，婆家稱「尚未正式成婚」，雙方相互推諉致女教師遺體一度無人認領，在外停放了一天。

據極目新聞報導，12月12日，有河南網友發帖稱，平頂山市魯山縣一高中女教師新婚當天在某小區墜樓。涉事小區的一名住戶證實了該消息。事發地位於魯山縣堯山大道某小區，住戶王梅（化名）說，墜樓者是一名「95後」高中教師，12月10日新婚當天從小區七樓墜亡。事發後，網傳該女教師的朋友圈截圖稱自己其實並不想結婚。王梅稱，她的朋友是這位教師的微信好友，這條朋友圈確實是她生前所發。

墜樓女子供職的學校工作人員稱該女子確為該校老師，但不清楚具體情況。魯山縣殯儀館工作人員稱，他們在11日接收了一名28歲高中女教師的遺體，該女子於新婚當日墜樓，次日才被送到殯儀館。警方尚無回應。

28歲高中女教師墜亡前的發文。（視頻截圖）
28歲高中女教師墜亡前的發文。（視頻截圖）

據網傳該女教師在朋友圈所發內容：「我清楚的認識到我自己最大的價值就是結婚，七年，從畢業開始，我對抗了七年，加上大學四年，11年，我失敗了，我吵，我鬧，我發瘋，我拿刀砍他，都要相親，都要結婚，嗯，對，我懦弱我不行，我下不定決心，所以我聽話，我相親結婚」、「我完成了我這輩子最大的任務，你看我還得到了錢，以前我無論如何都得不到的錢，現在只要老實去結婚都有了」。

她在文中稱，「所以，我可以說我父母愛我，他們願意給我錢，我的結婚對象愛我，他也給我錢，我的親戚愛我，都誇我懂事，死而無憾」，她並要朋友把她火化了，稱「我的錢在農業銀行卡上，有三萬（人民幣），卡綁在微信上」，並交代了手機解鎖密碼和支付密碼，文末她寫道「我有點害怕，畢竟要死了，很抱歉，我只能找到這個機會」。

不少網友看了該女教師的絕筆信息，感嘆「做人還是要自私一點」、「她有正式編制，有穩定收入，完全不靠家裡，還不能自己決定人生」、「不結婚，什麽時候成了一種原罪？」有網友稱「這是我的高中歷史老師，印象裡的她善良漂亮，沒想到再次聽見她的消息竟然是她離開了」。

另據網易報導，該女教師在結婚當天選擇輕生，令人心寒的是，事後娘家稱「人已嫁出」，婆家稱「尚未正式成婚」，雙方相互推諉，遺體一度無人認領，在外停放了一天。

