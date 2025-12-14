霹靂舞世錦賽／ 中國小將連敗日本3選手 奪首面金牌

我的頻道

中國新聞組／北京14日電
郭樸奪下2025年世界霹靂舞錦標賽女子組冠軍，這是中國選手首次獲得霹靂舞世錦賽金牌。（取材自北京日報）
郭樸奪下2025年世界霹靂舞錦標賽女子組冠軍，這是中國選手首次獲得霹靂舞世錦賽金牌。（取材自北京日報）

日本福岡舉行的2025年世界霹靂舞錦標賽女子組比賽中，中國小將郭樸從八強戰開始連續擊敗三名日本選手，成功奪冠，這是中國選手首次獲得霹靂舞世錦賽金牌。

大公報報導，霹靂舞是一種城市舞蹈風格，這項運動於2024巴黎奧運會首度成為正式項目，比賽採用一對一面對面對決的形式，運動員必須根據DJ的節奏調整他們的動作並即興發揮，評委根據兩名運動員在場上表現進行評分，得分較高的選手晉級下一圈。中國的劉清漪贏得2024巴黎奧運會女子個人賽銅牌，世錦賽方面，過去則未曾有中國選手贏得冠軍。

郭樸在比賽中。（新華社）
郭樸在比賽中。（新華社）

新華社報導，郭樸童年時曾學習電子琴和唱歌，七歲時因音律方面的特長被霹靂舞教練相中，開啟練舞生涯。2018年，不滿十歲的郭樸拿下「天下布舞」女子組冠軍，創下該賽事歷史上該獎項最小年齡獲獎者紀錄，並在次年成功衛冕。

2021年，郭樸代表山東隊在14運會上奪得霹靂舞女子組第六名。在今年11月進行的15運會霹靂舞比賽中，郭樸為山東隊奪得一枚銀牌。

今年6月，郭樸在上海奪得亞青賽和亞錦賽雙料冠軍，她在比賽後說：「亞錦賽比亞青賽難很多，再次拿到金牌，是因為我這次真的把自己跳開心了，在賽場上完全放開了，只想著表現自己。未來我希望能夠更多地為祖國爭光。」

巴黎奧運 日本

