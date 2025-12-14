北京初雪夜 清華數百學生自發組織打雪仗唱「雪花」

我的頻道

中國新聞組／北京14日電
清華學生們在操場上打雪仗。（取材自極目新聞）
北京12日迎來降雪，清華園內銀裝素裹，紛飛的大雪為校園增添了冬日韻味。當晚，數百名清華學子自發到紫荊操場打雪仗、堆雪人，還有合唱團學生唱歌，網友表示羨慕清華的校園氛圍。13日上午，清華多名學生說，打雪仗是學生們自發組織的，大概有幾百名學生參與，十分有趣和解壓。

來源：YouTube

極目新聞報導，據網友發布視頻，夜幕下的紫荊操場被白雪覆蓋，上百名學生聚集到操場打雪仗，他們揚起雪球互相投擲，歡聲笑語在雪地裡回蕩。同時，還有合唱團的學生在操場上合唱歌曲「雪花」，也有學生跳舞。網友們紛紛評論「一操場狀元打雪仗」、「清華操場的氛圍太美好了」、「學霸們又會學又會玩」。

清華學生在操場合唱「雪花」。（網友發帖截圖）
多名清華學生13日表示，有幾百名學生參與打雪仗，都是同學們自發組織的，持續了幾個小時。「大概晚上8、9時開始，我10時趕到操場，跟同學一起加入打雪仗隊伍，參與了兩輪。」清華學生小葉說，之前沒有這麼大規模地打雪仗，而且這次分了陣營，十分有趣和解壓，是校園裡獨有的活力氛圍，所以十分珍惜。

「打雪仗十分解壓，聽到唱歌我快哭了，喚起我的一些回憶。」學生小鐘說，他是南方人，對雪有執念，合唱團學生唱的是冬奧會宣傳曲「雪花」，「聽到這首歌我哭了，我之前是冬奧會志願者，感覺回到了在鳥巢的那個冬天。」

